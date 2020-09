F1. Claire Williams w niesławie odchodzi z zespołu

​Po niedzielnej Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza, rodzina Williamsów przestanie zarządzać teamem. W wydanym oświadczeniu poinformowano, że Claire Williams nie będzie pełniła funkcji szefowej zespołu.

Zdjęcie Córka Franka Williamsa nie poradziła sobie z prowadzeniem zespołu /Getty Images

Przed dwoma tygodniami ogłoszono, że amerykańska firma inwestycyjna Dorilton Capital kupiła większościowy pakiet akcji ekipy Formuły 1 Williams. Nowi właściciele zapewnili, że nie zmienią się marka samochodu, nazwa zespołu i jego siedziba w Grove.

Reklama

Od założenia zespołu Williams Grand Prix Engineering przez Franka Williamsa i Patricka Heada w 1977 roku, większościowy pakiet akcji teamu pozostawał własnością rodziny Williams. Jednak narastające problemy sportowe, ekonomiczne i wycofanie się niektórych sponsorów spowodowały, że w maju 2020 team został wystawiony na sprzedaż.



Teraz Claire Williams, córka Franka, przekazała, że nie będzie pełniła funkcji szefowej teamu. To oznacza, że rodzina przestaje zarządzać zespołem F1.



"Przyszłość zespołu jest zabezpieczona, dlatego to jest odpowiedni moment na opuszczenie sportu. Przez rodzinę team Williamsa zawsze był traktowany priorytetowo. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć i dziedzictwa, które pozostawiamy po sobie. Decyzja o rozstaniu nie przyszła nam lekko, poprzedziło ją wiele rozmów. Dziś mamy początek nowej epoki Williams Racing. Życzymy wielu sukcesów, a naszym ludziom, którzy pracowali przez lata - dziękujemy" - przyznała Claire w imieniu ojca i całej rodziny Williamsów; kierowała ekipą od 2013 roku.



O ile dwa pierwsza lata pod jej rządami były jeszcze, udane (w 2014 i 2015 zespół zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej) to potem zaczął się już zjazd po równi pochyłej. W 2018 roku zespół zdobył 7 punktów i był przedostanie. Zeszły sezon, gdy jednym ze sponsorów brytyjskiego teamu był Orlen, a kierowcą Robert Kubica, dobrze pamiętamy. Polak został sklasyfikowany wtedy na 19. miejscu z dorobkiem 1 pkt. Ostatnie 20. miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z tego samej ekipy, który jako jedyny w stawce nie zdobył ani jednego punktu. Zespół z jednym punktem był ostatni.



W tym roku szans na poprawę nie widać - zespół pozostaje bez punktów. Claire Williams sprowadziła go więc z pozycji trzeciej siły w F1 na samo dno.



Dorliton Capital Advisors LLC istnieje od 2009 roku. Szefem jest Matthew Savage, absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego, były dyrektor Rothschild Inc. Prezesem zarządu jest natomiast Darren Fultz.



Williams zdobył dziewięć tytułów mistrza świata F1 wśród konstruktorów, po raz ostatni w 1997 roku. Od 2012 roku nie wygrał żadnego wyścigu. 16 tytułów ma w dorobku Ferrari, a 8 McLaren.



W rywalizacji kierowców Williams ma w dorobku siedem tytułów. Ostatni, w 1997 roku, zdobył w jego barwach Kanadyjczyk Jacques Villeneuve.