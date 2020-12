F1. Alonso i Kubica pojadą w testach dla... młodych kierowców

​Fernando Alonso, który w przyszłym roku wróci w barwach Renault do Formuły 1, dostał specjalne zezwolenie, by uczestniczyć w posezonowych testach w Abu Zabi. Są one dedykowane młodym kierowcom. Hiszpański kierowca ma 39 lat i dwa tytuły mistrza świata w dorobku.

Zdjęcie Alonso ma 39 lat, a do F1 wraca po dwóch latach przerwy /Getty Images

Szef Renault Cyril Abiteboul podziękował w czwartek władzom Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) za zgodę na dopuszczenie Alonso do testów. Zaznaczył, że miało to związek ze wsparciem jego teamu dla młodych kierowców w juniorskich zmaganiach w sportach motorowych oraz zaangażowaniem Hiszpana w rozwój kariery młodych talentów.

Wiadomość, że Alonso wystąpi 15 grudnia w testach w Abu Zabi nie spodobała się władzom Racing Point i McLarena. W przyszłym roku do składu tych teamów dołączą - odpowiednio - Niemiec Sebastian Vettel i Australijczyk Daniel Ricciardo, ale oni będą mogli skorzystać tylko z trzydniowych testów przedsezonowych.



W testach w Abu Zabi po sezonie zaprezentować się mają także inni doświadczeni kierowcy, m.in. Robert Kubica w barwach Alfa Romeo Racing Orlen i Sebastian Buemi (Red Bull). Zarówno Polak, jak i Szwajcar w przyszłym roku nie będą jednak brać udziału w wyścigach. Natomiast dla Alonso będzie to powrót do zmagań w Formule 1 po dwuletniej przerwie.



Zgodnie z przepisami posezonowe testy przeznaczone są dla kierowców, którzy maksymalnie startowali w dwóch rundach MŚ. Alonso wystąpił w 311 wyścigach i 32 z nich wygrał. W przerwie od rywalizacji w F1 brał udział m.in. w Rajdzie Dakar, wyścigu Indianapolis 500 oraz dwukrotnie dwa razy triumfował w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.

