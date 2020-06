Bolid Toyoty z F1 trafił na aukcję charytatywną

Bolid Formuły 1 Toyoty z sezonu w 2009 roku, który testowali Włoch Jarno Trulli i Niemiec Timo Glock, będzie głównym przedmiotem aukcji charytatywnej online zorganizowanej przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) na rzecz osób poszkodowanych w pandemii koronawirusa.

Zdjęcie /Getty Images

Aukcja, z której uzyskane fundusze zasilą konto Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zostanie zorganizowana i przeprowadzona przez jeden z czołowych domów Sotheby.



Dotychczas FIA przekazała tej organizacji charytatywnej 1 mln euro.



Na takim samym podwoziu specyfikacji TF109-01, jakie zostało przekazane do licytacji, zbudowane były samochody wyścigowe startujące w mistrzostwach świata. W 2009 roku Toyota zajęła piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów, a obaj kierowcy teamu pięć razy w sezonie stawali na podium.



Pod koniec 2009 ekipa Toyoty wycofała się z mistrzostw świata. Bolid na 2010 rok został ukończony, ale później nigdy nie wyjechał na tor.



W następnych latach TF109-01 był samochodem testowym opon Pirelli, jeździli nim m.in. Nick Heidfeld, Pedro de la Rosa, Luca di Grassi i Romain Grosjean.



Bolid wystawiony na aukcję jest sprawny technicznie, ma zamontowany silnik i skrzynię biegów.



Na aukcji znajdą się także inne gadżety związane z motorsportem. Licytowany będzie m.in. kask Brytyjczyka Damona Hilla (Williams-Renault), zwycięzcy Grand Prix Australii w 1995 roku, kombinezon Duńczyka Toma Kristensena, wielokrotnego zwycięzcy wyścigu Le Mans.



Ferrari przeznaczyło na aukcję kombinezony z 2019 roku swoich kierowców Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca, natomiast Mercedes przekazał wyścigowe służbowe garnitury Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa.



"Od początku kryzysu zdrowotnego FIA i cała społeczność sportów motorowych angażują się w walkę z pandemią. Teraz będziemy mieli kolejną okazję, aby pokazać naszą siłę i jedność. Dziękuję wszystkim kierowcom i zespołom za ich wkład w dzieło pomocy. Aby zapewnić sukces aukcji, wzywam każdą rodzinę sportów motorowych do przyłączenia się do nas" - powiedział prezydent FIA Jean Todt.



Aukcja on-line za pośrednictwem rmsothebys.com rozpocznie się 15 czerwca i potrwa tydzień.