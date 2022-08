Alfa Romeo wycofuje się z Formuły 1. Co dalej z Orlenem i Kubicą?

"Alfa Romeo Racing Orlen ogłasza, że partnerstwo ze szwajcarskim Sauber Motorsport zakończy się pod koniec 2023 roku" - brzmi komunikat Alfa Romeo. De facto oznacza to wycofania się włoskiej marki z rywalizacji.

Krótki powrót Alfy Romeo do Formuły 1

Team współpracuje ze szwajcarską firmą Sauber Motorsport od listopada 2017 roku. Od 2019 roku kooperację rozszerzono i włoska marka przejęła pełne prawa do nazwy zespołu oraz nadwozi budowanych w Szwajcarskim Hinwil. W lipcu 2022 decyzją dyrektora generalnego Alfy Romeo Jeana-Philippe’a Imparato przedłużono kontrakt do 2023 roku. Teraz należąca do koncernu Stellantis marka poinformowała, że po tym czasie współpraca nie będzie już kontynuowana.

"Ponieważ w 2022 roku nastąpił przełom gospodarczy i przemysłowy, dokonamy oceny spośród wielu dostępnych możliwości i zdecydujemy, która z nich najlepiej wesprze długoterminową strategię i pozycję naszej marki" - powiedział dyrektor generalny Alfy Romeo.

Sauber zakończy współpracę z Alfą Romeo, rozpocznie z Audi?

Ogłoszona decyzja może mieć związek z potwierdzeniem wejścia Audi do Formuły 1. Niemiecka marka w piątek oficjalnie zakomunikowała, że chce produkować własną jednostkę napędową od 2026 roku, jednocześnie chce zostać partnerem któregoś z zespołów w niedalekiej przyszłości. Nieoficjalnie mówi się, że najpoważniejszym kandydatem do współpracy jest Sauber. Oficjalna decyzja ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku.

We włoskim zespole kierowcami są obecnie dwukrotny wicemistrz świata Fin Valtteri Bottas oraz Chińczyk Guanyu Zhou. Robert Kubica jest kierowcą testowym.

Jest duże prawdopodobieństwo, że w sezonach 2024 i 2025 Sauber będzie brał udział w rywalizacji pod własną marką, a od 2026 zespół podejmie współpracę z Audi i wówczas zmieni nazwę.

