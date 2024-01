Obowiązkowe opony zimowe. Sprawdź, zanim pojedziesz na ferie

Spis treści: 01 Wyjeżdżasz na ferie? Sprawdź czy nie musisz mieć zimówek

02 Opony zimowe w Polsce są nieobowiązkowe

03 Wyjeżdżasz na ferie? Oto gdzie zimówki są obowiązkowe

04 Opony zimowe podczas wyjazdu na ferie - przepisy i mandaty

Większość kierowców poruszających się po polskich drogach świadoma jest zagrożeń, jakie wynikają z jazdy zimą na letnich oponach i choć w Polsce nie ma obowiązku wymiany opon na zimowe, co roku ustawiają się w kolejce do wulkanizatora w celu wymiany ogumienia. Są jednak również tacy, którzy nie widzą takie potrzeby i przez cały rok jeżdżą na oponach letnich lub całorocznych. Według Polskiego Związku Producentów opon z wymiany opon letnich na zimowe rezygnuje nawet 1/3 kierowców w Polsce.

Wyjeżdżasz na ferie? Sprawdź czy nie musisz mieć zimówek

Już za kilka dni ruszają ferie zimowe i wielu kierowców wraz z rodzinami ruszy do zimowych kurortów w Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji lub Szwajcarii, aby poszusować na nartach i deskach snowboardowych. Zanim wyruszą w drogę powinni oni jednak zapoznać się z przepisami dotyczącymi opon, obowiązującymi w tych krajach. W niektórych z nich opony zimowe są bowiem obowiązkowe, a za ich brak grozi surowy mandat, nie wspominając również o tym jak duże ryzyko podejmują wybierając się do kurortów narciarskich na nieodpowiednich oponach. Zmiana opon letnich na zimowe to coroczna rutyna większości kierowców, bez względu na to, że zimy w Polsce są coraz mniej srogie.

Reklama

Faktem bowiem jest, że opony zimowe dają bezpieczeństwo i lepszą przyczepność nie tylko na lodzie i śniegu, ale też znacznie lepiej spisują się podczas jazdy w niskich temperaturach. Niektórzy kierowcy, zwłaszcza ci mieszkający w dużych miastach, rezygnują ze zmiany opon na zimowe i jeżdżą przez cały rok na oponach letnich. Argumentują to faktem, że śnieg nie pojawia się w Polsce tak często jak kiedyś, a służby drogowe znacznie skuteczniej dbają o stan dróg w zimie, co sprawia, że przez większość zimy możemy jeździć po suchym asfalcie. Okazuje się, że według danych Polskiego Związku Producentów Opon ze zmiany opon letnich na zimowe rezygnuje blisko 1/3 polskich kierowców.

Opony zimowe w Polsce są nieobowiązkowe

Zgodnie z polskimi przepisami ruchu drogowego nie ma obowiązku wymiany opon w sezonie letnim, czy zimowym, choć zgodnie z art. 66 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem powinien zadbać o to, aby jego pojazd nie zagrażał bezpieczeństwu pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: 1. Nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; Art 66.1 PoRD

Jedyne wymaganie dotyczy wysokości bieżnika, który nie powinien być niższy niż 1,6 mm, co jest wartością graniczną przewidzianą przez polskie prawo. Oznacza to że nie dostaniemy mandatu jeśli zmieścimy się w wyznaczonych normach, a opona nie będzie w żaden sposób uszkodzona, natomiast w przypadku kolizji lub wypadku możemy narazić się na inne kłopoty. Jeśli będziemy sprawcą, policja może zdecydować o ukaraniu nas grzywną nawet do 3000 zł za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, a na dodatek jeśli będziemy chcieli uzyskać odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej, towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć kwotę odszkodowania, argumentując to faktem, że jeżdżąc na oponach letnich w zimie sami świadomie przyczyniliśmy się do wypadku.

Zdjęcie Literki M+S nie oznaczają, że mamy do czynienia z oponami zimowymi (Mud & snow - błoto i snieg) / INTERIA.PL

Wyjeżdżasz na ferie? Oto gdzie zimówki są obowiązkowe

Wybierając się na ferie zimowe za granicę warto zawczasu sprawdzić w jakich krajach obowiązkowe są opony zimowe. Wiele europejskich państw, w tym popularnych dla turystów wyjeżdżających na ferie ma bowiem przepisy, które nakazują jazdę na zimowych oponach w określonych okresach roku. W niektórych możemy dostać niewysoki mandat, a w innych kara może być naprawdę sroga. Oto państwa i terminy w których obowiązuje nakaz jazdy na zimowych oponach:

Rosja - od 1 grudnia do 28 lutego,

Estonia - od 1 grudnia do 1 marca,

Łotwa - od 1 grudnia do 1 marca,

Litwa - 10 listopada do 1 kwietnia,

Białoruś - od 1 grudnia do 1 marca,

Włochy (niektóre regiony) - od 15 listopada do 15 kwietnia,

Słowenia - od 15 listopada do 15 marca,

Słowacja - od 15 listopada do 31 marca,

Czechy - od 1 listopada do 31 marca,

Bośnia i Hercegowina - od 15 listopada do 1 kwietnia,

Macedonia - od 15 listopada do 15 marca,

Bułgaria - od 15 listopada do 1 marca,

Mołdawia - od 1 grudnia do 1 marca,

Austria - od 1 listopada do 15 kwietnia,

Turcja - od 1 grudnia do 1 kwietnia,

San Marino - od 15 października do 15 kwietnia,

Szwecja - od 1 grudnia do 31 marca,

Norwegia - od 1 grudnia do 31 marca,

Finlandia - od 1 grudnia do 31 marca,

Chorwacja - od 15 listopada do 15 kwietnia,

Szwajcaria - od 1 listopada do 30 kwietnia,

Są również państwa które nie mają określonych terminów obowiązkowych opon zimowych, ale konieczność ich użycia zależy od warunków panujących na drodze. To oznacza że jeśli zostaniemy przyłapani w śnieżycy podczas trudnych warunków na oponach letnich, najprawdopodobniej zostaniemy ukarani wysokim mandatem. W tych państwach zachodzi obowiązek dostosowania pojazdu do warunków panujących na drogach:



Luksemburg

Liechtenstein

Niemcy

Rumunia

Serbia

Kosowo

Czarnogóra

Opony zimowe podczas wyjazdu na ferie - przepisy i mandaty

Najwyższe mandaty za brak opon zimowych w określonym czasie obowiązują w Austrii - można tam dostać nawet 5000 Euro mandatu. Co ciekawe wyznaczają oni także minimalną wysokość bieżnika w zimówkach. To jednak nie jedyny kraj wśród popularnych kierunków na ferie, w którym możemy dostać mandat za brak zimówek:

Austria - bieżnik minimum 4 mm, mandat za brak zimówek nawet do 5000 Euro

- bieżnik minimum 4 mm, mandat za brak zimówek nawet do 5000 Euro Czechy - bieżnik minimum 4 mm, mandat wynosi jedynie maksymalnie 2000 koron (około 360 zł), choć według innych źródeł (PZMot) sięga maksymalnie 100 Euro. Na niektórych czeskich drogach w okresie zimowym (głównie w górach) obowiązkowe są łańcuchy na koła.

- bieżnik minimum 4 mm, mandat wynosi jedynie maksymalnie 2000 koron (około 360 zł), choć według innych źródeł (PZMot) sięga maksymalnie 100 Euro. Na niektórych czeskich drogach w okresie zimowym (głównie w górach) obowiązkowe są łańcuchy na koła. Niemcy - obowiązek dostosowania pojazdu do warunków panujących na drogach. W złych warunkach za brak zimówek możemy dostać mandat 40-60 euro, a jeśli przez fakt, że nie mamy założonych opon zimowych utrudnimy jazdę innym kierowcom, mandat wzrasta do 80 euro.

- obowiązek dostosowania pojazdu do warunków panujących na drogach. W złych warunkach za brak zimówek możemy dostać mandat 40-60 euro, a jeśli przez fakt, że nie mamy założonych opon zimowych utrudnimy jazdę innym kierowcom, mandat wzrasta do 80 euro. Włochy - obowiązek jazdy na zimówkach obejmuje tylko niektóre regiony. Mandat za brak opon zimowych sięga nawet 300 Euro.

- obowiązek jazdy na zimówkach obejmuje tylko niektóre regiony. Mandat za brak opon zimowych sięga nawet 300 Euro. Słowacja - mandat za brak zimówek to nawet 160 Euro

- mandat za brak zimówek to nawet 160 Euro Francja - obowiązek posiadania opon zimowych dotyczy jedynie kilku regionów - między innymi Alp, Jurii, Pirenejów, Masywu Centralnego i Vosges - mandat to około 135 Euro

- obowiązek posiadania opon zimowych dotyczy jedynie kilku regionów - między innymi Alp, Jurii, Pirenejów, Masywu Centralnego i Vosges - mandat to około 135 Euro Szwecja - minimalna wysokość bieżnika w oponach zimowych to 3 mm. Mandat za brak wymaganych opon zimowych to około 1200 koron szwedzkich (ponad 500 zł)

Zdjęcie Łyse opony na pewno zwrócą uwagę policjanta. W Polsce minimalna wysokość bieżnika to 1,6 mm / 123RF/PICSEL