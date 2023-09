Dziwny znak z pomarańczową ciężarówką. Prawie 5 tys. zł kary za gapiostwo

Spis treści: 01 Zakaz z pomarańczową ciężarówką - co to za znak?

Choć przepisy są takie same dla wszystkich, kierowcy zawodowi mają nieco trudniej, bowiem na drogach są znaki i przepisy, które obowiązują tylko ich. Przykładem jest okrągły znak z pomarańczową ciężarówką. W Polsce pomarańczowa ciężarówka w różnych wariantach występuje aż na trzech różnych znakach, a w Niemczech wszystkie trzy załatwione są jednym znakiem. Warto wiedzieć o czym mówi ten znak - mandat za niezastosowanie się do niego to nawet 1 tys. euro (ok. 4,6 tys. zł).

Zakaz z pomarańczową ciężarówką - co to za znak?

Pomarańczowa ciężarówka na białym kole z czerwonym obwodem to oczywiście znak zakazu dla ciężarówek. W Polsce zależnie od tego jaki kształt ma ikona ciężarówki dotyczy to różnych samochodów - wyróżnione są trzy rodzaje, wyszczególnione na trzech różnych znakach:

B-13 - zakaz wjazdu dla pojazdów przewożących materiały wybuchowe lub łatwopalne

B-13a - zakaz wjazdu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

B-14 - zakaz wjazdu dla pojazdów przewożących materiały mogące skazić wodę

Pojazdy przewożące materiały którejkolwiek kategorii wypisanej powyżej muszą być oznakowane w specjalnych sposób i nie wszędzie mogą wjechać - zakazy obowiązują głównie w miejscach niebezpiecznych i takich, w których często dochodzi do wypadków - chodzi przede wszystkim o zminimalizowanie ryzyka wybuchu pożaru, skażenia środowiska lub wybuchu. Mogą być to benzyna, gaz, olej napędowy, alkohol przemysłowy, fajerwerki, odpady radioaktywne, odpady medyczne, wszelkiego rodzaju chemia przemysłowa itd.

Specjalne oznaczenia materiałów niebezpiecznych

Według prawa pojazdy przewożące materiały niebezpieczne powinny być oznaczone w konkretny sposób - pomarańczowymi tablicami ze specjalnym kodem. Górna część tablicy to numer HIN oznacza klasę niebezpiecznego materiału i rodzaj zagrożenia , a dolna - numer UN mówi o konkretnym rodzaju materiału niebezpiecznego.

Jako przykład można podać tu benzynę - według wytycznych numer HIN to 33 (materiały ciekłe zapalne, ciecz o temperaturze zapłonu niższej od 23 stopni Celsjusza), a numer UN to 1203 oznaczający konkretnie benzynę.

Zdjęcie Materiały niebezpieczne, tablica informacyjna / 123RF/PICSEL

Niemcy mają jeden znak

W Niemczech wszystkie te ograniczenia są objęte jednym znakiem - ikoną pomarańczowej ciężarówki na znaku zakazu. Stosuje się go na odcinkach niebezpiecznych, gdzie często dochodzi do wypadków i obejmuje on wszystkie materiały niebezpieczne.

Mandat za złamanie zakazu wjazdu dla materiałów niebezpiecznych

W Polsce za złamanie zakazu B-13, a także B-13a i B-14 kierowca zapłaci 250 zł mandatu i dostanie 2 punkty karne. W Niemczech za jazdę niezgodną ze zleceniem można dostać 500 euro mandatu, a niezamontowanie odpowiedniej tabliczki kolejne 300 euro.