Duchowny komentuje, jak tego doszło do poświęcenia Maybacha

Z księdzem w Mońkach skontaktował się Polsat News. Jak udało się ustalić reporterom, duchowny z Podlasia w pierwszej kolejności został poproszony o pobłogosławienie kapliczki przez jedną z zebranych na miejscu rodzin. Jak tłumaczył, nie miał pojęcia, że na podjeździe ujrzy Maybacha. Twierdził, sytuacja jest wyrwana z kontekstu i wierzy, że nie zostanie to źle odebrane.

To jest tylko cząstka wybrana, nie chodziło wcale o poświęcenie samochodu, nie byłem zaproszony tam w tej konkretnej sprawie i to nie był powód mojej wizyty komentuje duchowny z Moniek

Ksiądz również dodał, że na parafii święci się różne rzeczy i przedmioty - samochody czy domy to żadna nowość. Sam film, jak tłumaczył w rozmowie z Polsat News duchowny, został nagrany dawno temu i sam nie wie, dlaczego właśnie teraz został opublikowany. Reporterzy chcieli uzyskać także komentarz parafii, ale gdy zadzwonili tam i poprosili o komentarz, osoba która odebrała telefon, rozłączyła się.

Mercedes-Maybach klasy S to najbardziej luksusowe auto z gwiazdą

Samochód, który został poświęcony w Mońkach to pokaz możliwości niemieckiej inżynierii. Mercedes-Maybach klasy S (W223) to najbardziej luksusowy samochód z trójramienną gwiazdą na masce. Limuzynę można zamówić zarówno z silnikiem V8 i V12, a już niebawem do polskiego cennika zawita również hybryda plug-in. Ceny samochodu startują w Polsce od 917 300 zł - tyle trzeba zapłacić za bazowy wariant S 580 4MATIC (503 KM i 700 Nm). Dopłata do 12-cylindrowej wersji S 680 4MATIC wynosi ponad 250 tys. złotych.

