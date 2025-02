Jaguar I-Pace miał podobną historię co wiele dziecięcych gwiazd kina. Model ten był pierwszym elektrycznym samochodem brytyjskiej marki, który tym pojazdem ubiegł wielu innych producentów segmentu premium. Początkowo szło świetnie. I-Pace został ciepło przyjęty zarówno przez branżę, jak i konsumentów. Doceniano bogate wyposażenie, wygląd oraz osiągi (400 KM i napęd na cztery koła zapewniały rozpędzanie do 100 km/h w 4,8 s).

Popularność modelu przełożyła się na szereg nagród, w tym najważniejszą - I-Pace został Samochodem Roku 2019. W tym miejscu warto jednak dodać, że ówczesny plebiscyt był jedynym przypadkiem w jego historii, kiedy do wyłonienia potrzeba była dogrywka, ponieważ Jaguar I-Pace zdobył identyczną liczbę punktów co Alpine A110.

Baterie miały tendencję do przegrzewania się, a to nierzadko doprowadzało do pożarów. Z tego względu Jaguar organizował wiele akcji serwisowych, które jednak przynosiły efekt tylko częściowo. W efekcie w zeszłym roku Jaguar ogłosił, że odkupi blisko 3 tys. egzemplarzy I-Pace sprzedanych w USA. Podobne programy marka uruchomiła na innych rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii. Był to sygnał, że firma się poddaje i uznaje samochody za nienaprawialne rozsądnym kosztem.