Złomowanie samochodu - wszystko co musisz wiedzieć!

Powodów oddania samochodu na złom może być przynajmniej kilka. Na taki ruch właściciele decydują się przede wszystkim wtedy, gdy auto znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i jego naprawa jest niemożliwa lub jej koszt znacznie przekraczałby realną wartość pojazdu i jest to nieopłacalne . Złomowaniu poddawane są np. samochody powypadkowe. Jak przebiega cały proces kasacji?

Aby sprawnie przejść przez proces złomowania pojazdu, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Ich lista wskazana jest w Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 20 stycznia 2005 roku. Należą do nich:

upoważnienie do oddania auta przez inną osobę (jeżeli dotyczy);

Co w sytuacji, gdy niektóre z tych dokumentów zostały zgubione lub skradzione? Na szczęście przygotowano procedurę na taką okazję. W tym celu w urzędzie należy przedstawić:

Pierwsze koszty dotyczą ewentualnego wydania zaświadczenia z wydziału komunikacji (jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego). Płaci się je na miejscu w kwocie do kilkunastu złotych. Dodatkowe koszty mogą obejmować transport niesprawnego pojazdu do stacji złomowania pojazdów (np. koszt lawety). Złomowanie auta o wadze zgadzającej się z kartą pojazdu nie generuje dodatkowych kosztów , dlatego ważne, aby z auta nie demontować wybranych elementów. Koszty pojawiają się dopiero wtedy, gdy waga się nie zgadza. W takiej sytuacji należy dopłacić za każdy brakujący kilogram.

Wyrejestrowanie pojazdu – ile jest na to czasu?

Obowiązkiem właściciela pojazdu jest jego wyrejestrowanie po zezłomowaniu. Mamy na to dokładnie 30 dni, licząc od dnia kasacji. Po zezłomowaniu właściciel otrzymuje dokument, który potwierdza wykonanie tej czynności. Po wyrejestrowaniu pojazdu należy poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupione OC.

Co dzieje się z ubezpieczeniem po złomowaniu auta?

Złomowany pojazd miał ważne ubezpieczenie samochodu OC i AC? Przysługuje Ci prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas ubezpieczenia. W tym celu należy przygotować wniosek i przesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wiele z nich udostępnia gotowy formularz, co ułatwia jego wypełnienie i skraca cały proces. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe przeliczy kwotę zwrotu środków i przekaże je na Twoje konto bankowe. Dzięki temu odzyskasz część pieniędzy z ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Więc jeśli kupisz nowy samochód – zadbaj o jego ubezpieczenie!