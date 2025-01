Szybko i bezpiecznie. Samochód kupiony za kryptowaluty przez bramkę płatności zondacrypto pay

– Jesteśmy nie tylko giełdą kryptowalut, ale też dostawcą bramki płatności, która jest obecna już w ponad 200 sklepach. Chcemy ułatwiać życie ludziom otwartym na nowoczesne formy płatności. Przy zakupie czy sprzedaży samochodu nie trzeba już czekać na przelew kilka dni. W dziedzinach takich jak motoryzacja, gdy w grę wchodzą duże kwoty, to ogromne ułatwienie i dla biznesu, i dla klientów indywidualnych. Cieszymy się, że rozumie to coraz więcej osób i firm – mówi Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

– Klient dokonał opłaty rezerwacyjnej – 15% wartości pojazdu – u nas w biurze, dostając od razu mailowe potwierdzenie wykonania płatności, a od nas potwierdzenie jej przyjęcia. W sobotę sprzedaż została sfinalizowana – mimo weekendu, zespół zondacrypto pay był do dyspozycji. Cała transakcja przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Co więcej, nawet za polisę ubezpieczeniową oraz przedłużenie fabrycznej gwarancji klient zapłaci w kryptowalutach. Przekażemy ubezpieczycielowi otrzymane od niego środki. To po prostu wygodniejsze, szybsze i bezpieczniejsze niż transakcja w banku czy w gotówce – wyjaśnia Krzysztof Kuran z AutoSearch.