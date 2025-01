Rola ciężarówek MAN TGL w branży transportowej i ich wpływ na globalną logistykę

MAN TGS i MAN TGX – ciężkie pojazdy do transportu dalekobieżnego i specjalistycznego.

MAN TGM – średni tonaż (do ok. 26 t),

MAN TGL – lżejsze ciężarówki (z reguły do 12 t. DMC, choć występują też warianty do 7,5 t i 8,6 t),

W tym układzie MAN TGL uzupełnia ofertę w segmencie lekkich i średnich ciężarówek, idealnych do transportu dystrybucyjnego, miejskiego oraz regionalnego. Ich wszechstronność sprawia, że są często wybierane przez firmy kurierskie, operatorów logistycznych, a także lokalnych dystrybutorów żywności, napojów czy materiałów budowlanych.

Ekonomicznymi silnikami – silniki z serii D08 (o pojemności 4,6–6,9 l) oferują moc w zakresie od ok. 160 do 250–290 KM (zależnie od generacji i wersji). W połączeniu z nowoczesnymi systemami oczyszczania spalin (SCR, EGR, AdBlue) spełniają rygorystyczne normy emisji Euro 6.

Komfortową kabiną – dostępne warianty kabin (np. C, L, LX) przystosowano do różnej długości tras oraz potrzeb operatorów, zapewniając dobrą widoczność, ergonomiczne warunki pracy i stosunkowo niski poziom hałasu,

Optymalną masą własną – co zwiększa ładowność pojazdu w granicach dopuszczalnej masy całkowitej,

Dzięki tym cechom MAN TGL zyskał opinię maszyny uniwersalnej, niezawodnej i łatwej w obsłudze, co jest niezwykle ważne w codziennej eksploatacji i przy dużej rotacji kierowców.

W dużych aglomeracjach miejskich oraz obszarach gęsto zurbanizowanych kluczową cechą pojazdów ciężarowych jest zdolność do sprawnego poruszania się wąskimi ulicami i łatwego parkowania przy rampach rozładunkowych. MAN TGL , dzięki kompaktowym wymiarom, dużemu kątowi skrętu przednich kół oraz relatywnie niskiemu zużyciu paliwa, sprawdza się idealnie:

Choć seria TGL jest głównie kojarzona z zastosowaniami miejskimi, pojazdy te nadają się także do obsługi tras regionalnych i międzymiastowych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy ładunki nie przekraczają 8–12 ton. W tym obszarze sprawdzają się:

Dzięki temu MAN TGL stał się ważnym ogniwem w dystrybucji towarów na rynku lokalnym, jak i w eksporcie do sąsiadujących krajów, gdzie zapotrzebowanie na mniejsze ciężarówki stale rośnie.

Globalne łańcuchy dostaw są zwykle kojarzone z wielotonowymi ciężarówkami dalekobieżnymi, statkami kontenerowymi czy transportem lotniczym. Jednak w praktyce, zanim towar trafi do docelowego odbiorcy, musi często pokonać „ostatnią milę” – zazwyczaj na mniejszym pojeździe, który:

Ograniczanie emisji i dążenie do zrównoważonego rozwoju to coraz ważniejsze wyzwania w globalnej logistyce. MAN TGL, wyposażony w silniki Euro 6 oraz szereg udoskonaleń (np. systemy start-stop, inteligentną skrzynię biegów) znacząco przyczynia się do: