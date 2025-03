Małgorzata Szumowska, Jakub Józef Orliński i Krzysztof Zalewski w kampanii nowego BMW X3

Warszawa. Nowe BMW X3 - wszechstronny bestseller marki - to model stworzony z myślą o osobach, dla których w życiu liczy się każdy moment. Świadomy sposób doświadczania stał się podstawą najnowszej kampanii czwartej generacji SAV-a.

- Dynamika i precyzja widoczne w kampanii nowego BMW X3, odzwierciedlają cechy tego modelu. Do jej współtworzenia zaangażowaliśmy ambasadorów marki, czołowych polskich artystów, z którymi współdzielimy pasję do kreowania przeżyć. Taniec staje się wyrazem ekspresji tego, co trudne do uchwycenia, wzbudza emocje i nie daje o sobie zapomnieć - wyjaśnia Kacper Studencki, dyrektor marketingu BMW Polska.