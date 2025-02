Jak dbać o baterię w samochodzie elektrycznym, by służyła jak najdłużej?

Optymalne zarządzanie poziomem naładowania to podstawa długiej żywotności baterii. Najkorzystniejszy zakres pracy akumulatora mieści się między 20% a 80% jego pojemności. Utrzymywanie poziomu naładowania w tym przedziale pomaga uniknąć nadmiernego stresu dla ogniw i przedłuża ich żywotność. Częste rozładowywanie baterii poniżej 20% może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, podobnie jak regularne ładowanie do 100%. Warto pamiętać, że ostatnie 20% ładowania generuje najwięcej ciepła, co przyspiesza degradację ogniw.