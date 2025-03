Chcesz ubezpieczyć samochód? Wyjaśniamy, co wpływa na cenę OC i AC

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Nawet jeśli pojazd stoi nieużywany w garażu. Polisa OC chroni bowiem kierowców przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego, a brak takiego ubezpieczenia naraża ich na wysokie kary finansowe. Z kolei ubezpieczenie AC, choć nieobowiązkowe, zapewnia rekompensatę w przypadku uszkodzenia naszego pojazdu, kradzieży czy działania sił natury, co może okazać się nieocenione w niespodziewanych sytuacjach.

Czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia

Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływa wiele parametrów. Są one związane zarówno z pojazdem, jak i jego właścicielem. Jednym z kluczowych czynników pozostaje wiek samochodu. Starsze pojazdy, ze względu na większe prawdopodobieństwo awarii, generują większe ryzyko dla ubezpieczyciela, co przekłada się na wyższą składkę. Z drugiej strony najnowsze i sportowe samochody zwykle są droższe w naprawie, co również wpływa na koszt polisy.

Kolejne istotne aspekty to pojemność i moc silnika. Samochody z większymi i mocniejszymi silnikami są zazwyczaj szybsze, co może zwiększać ryzyko wypadku. Ubezpieczyciele biorą to pod uwagę, ustalając składkę - im silniejszy silnik, tym wyższa cena ubezpieczenia.

Znaczący wpływ na wysokość składki ma także sam właściciel. Otóż kierowcy, którzy przez lata nie spowodowali żadnej szkody, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Nie tylko historia bezszkodowej jazdy ma jednak znaczenie. Zauważalną rolę w kalkulacji składki odgrywa ponadto miejsce zamieszkania (w większych miastach, gdzie natężenie ruchu jest wyższe, ryzyko kolizji rośnie) oraz wiek i doświadczenie za kierownicą (młodzi kierowcy, zwłaszcza poniżej 26. roku życia, są statystycznie bardziej narażeni na wypadki).

Wszystko to nie znaczy jednak, iż konkretny posiadacz tego samego pojazdu u każdego ubezpieczyciela zapłaci taką samą kwotę. Każde towarzystwo stosuje bowiem własne kryteria przy wycenie składek, dlatego koszt OC oraz AC tego samego samochodu najczęściej różni w zależności od firmy. Dlatego warto porównywać oferty przed podjęciem decyzji.

Kalkulator OC najlepszym przyjacielem każdego właściciela pojazdu

W dobie cyfryzacji coraz większą popularność zyskują porównywarki ubezpieczeń. Dzięki nim każdy właściciel pojazdu może w bardzo prosty sposób zestawić oferty różnych towarzystw, wybrać tę najkorzystniejszą, a następnie ubezpieczyć samochód. Tym bardziej że proces ten pozostaje niezwykle intuicyjny - wystarczy wprowadzić dane dotyczące pojazdu oraz kierowcy, a następnie system sam wygeneruje listę dostępnych ofert wraz z cenami i zakresem ochrony.

Porównywarki ubezpieczeń nie bez powodu cieszą się sporą popularnością 123RF/PICSEL

Korzystanie z porównywarek przede wszystkim pozwala więc na zaoszczędzenie znacznych kwot. Dość powiedzieć, iż różnice w cenach polis mogą sięgać nawet kilkuset złotych, a jedyne, co musimy zrobić, by znaleźć tę najkorzystniejszą, to poświęcić kilka minut. Wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do internetu i… to wszystko.

Kolejnym atutem korzystania z porównywarek jest dostęp do dodatkowych promocji i rabatów, które nie zawsze są dostępne bezpośrednio u ubezpieczycieli. Niektóre serwisy oferują także możliwość skorzystania z programów lojalnościowych czy cashbacku, co dodatkowo obniża koszt zakupu polisy.

Choć oszczędność czasu i pieniędzy to główne zalety korzystania z porównywarek, korzyści jest więcej. Jedną z nich jest ogromna wygoda - cały proces zakupu ubezpieczenia odbywa się online, bez konieczności odwiedzania biur agentów ubezpieczeniowych czy umawiania spotkań. Innym benefitem pozostaje transparentność. Jako że wszystkie oferty są dostępne w jednym miejscu, łatwo porównać zakres ochrony, ceny i warunki umowy. Ryzyko, że przegapimy jakąś istotną informację, spada więc niemal do zera. Wreszcie: możliwość dopasowania polisy do indywidualnych potrzeb. Szczegółowe filtry pozwalają mianowicie na znalezienie oferty w pełni zgodnej z naszymi oczekiwaniami.

Mimo że ostateczna cena OC i AC jest ustalana przez ubezpieczyciela, wiele zależy również od nas - nie tylko to, na którą ofertę się zdecydujemy. Wybór auta z niewielką pojemnością i mocą silnika, bezpieczna jazda, unikanie wykroczeń i mandatów, polowanie na różnego rodzaju promocje to skuteczne sposoby na oszczędności. Ale przede wszystkim korzystanie z porównywarek, ponieważ to z jednej strony szansa na wybór najlepszej ochrony, z drugiej - na realne korzyści.

Artykuł sponsorowany