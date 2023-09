Tragiczny wypadek na A1. Internauci wyręczają policję i wskazują sprawcę

O koszmarnym zdarzeniu pod Piotrkowem Trybunalskim we wsi Sierosław, do którego doszło na 339 kilometrze autostrady A1, mówi cała Polska. W wypadku dwóch samochodów osobowych zginęła trzyosobowa rodzina. Internauci są przekonani, że to kierowca BMW przyczynił się do tej tragedii. Ustalili już nawet jego personalia.

Zdjęcie Rodzina spłonęła po zderzeniu z BMW. Koszmarny wypadek na A1 / PSP / Policja