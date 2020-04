Zawstydzili państwowych gigantów. Tak wygląda realna pomoc!

Polskie firmy z branży motoryzacyjnej aktywnie włączyły się w walkę z pandemią koronawirusa. Często okazuje się, że skala zaangażowania prywatnych przedsiębiorców jest znacznie większa od środków jakie angażują w to największe koncerny spółek skarbu państwa.

Zdjęcie Prywatnych firm nie stać na taką reklamę, jak wielkie samoloty, którymi sprzęt zwozi rząd czy KGHM / Leszek Szymański /PAP

Warto o nich wspomnieć, bo firmy te nie mają darmowej reklamy w mediach rządowych, jak państwowe giganty, typu Orlenu czy KGHM.



Polska Grupa Motoryzacyjna - organizacja zrzeszająca wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych - zapytała swoich członków, czy i w jaki sposób przyłączyli się do ogólnopolskiej walki z koronawirusem. Okazało się, że branża motoryzacyjna ma na tym polu duże osiągnięcia.

Najszybciej zareagowały firmy, które miały możliwość szybkiego przestawienia swojej produkcji przy wykorzystaniu swoich zasobów i kompetencji.

Pierwszy ruszył PZL Sędziszów, najstarszy polski producent filtrów dla rynku motoryzacyjnego, który już w połowie marca wykorzystał technologię wytwarzania filtrów kabinowych i zaadaptował ją do produkcji maseczek ochronnych. Spółka regularnie przekazuje bezpłatnie część swojej produkcji dla różnych instytucji państwowych z województwa podkarpackiego. W ten sposób w maski ochronne zostały zaopatrzone lokalny Komisariat Policji, jednostka straży pożarnej, szpital w Sędziszowie Małopolskim, Zakład Opieki Zdrowotnej w Ropczycach i Zakład Karny w Dębicy.

Z kolei firma IMPOL-MIELEC, która dostarcza płyny eksploatacyjne dla motoryzacji, podjęła się wytwarzania preparatu do mycia i higienizacji. Składnikami takiego preparatu są spirytusy, gliceryna i woda destylowana, które firma stosuje na co dzień do produkcji płynów do spryskiwaczy. Firma złożyła już niezbędne wnioski o przeprowadzenie badań dermatologicznych aby otrzymać atest, który pozwoli stosować jej preparaty także do mycia rąk. Produkt przeszedł już pozytywnie pierwszy etap badań i czeka na dalsze badania. Największy problem spółka ma z pozyskaniem dyspenserów do butelek, niezbędnych przy produkcji niewielkich opakowań, których głównym dostawcą dotychczas były Chiny.

Inny przykład to firma Cadway Automotive, specjalizująca się w projektowaniu elementów konstrukcji pojazdów i wykonywaniu prototypów projektowanych elementów. Producent błyskawicznie wykonał prototyp przyłbicy dla firmy planującej uruchomić jej masową produkcję i - podobnie jak wiele innych firm dysponujących drukarkami 3D - zaangażował moce wytwórcze do produkcji elementów do przyłbic, włączając się tym do akcji "Drukujemy dla Medyków". W tym samym projekcie uczestniczy też firma Roma sp. z o.o. - producent wielkogabarytowych wyrobów kompozytowych m.in. dla branży automotive, której drukarki 3D pracują w tym celu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu!

Swój wkład w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ma także kolejny z członków PGM - firma Green Electricity - producent elektroniki oraz oprogramowania do skuterów i hulajnóg elektrycznych, która świadczy także usługę elektrycznego miejskiego skutera, hulajnogi i roweru BLINKEE.CITY. Zaoferowała ona medykom i wolontariuszom bezpłatną, bezpieczną alternatywę dla komunikacji zbiorowej - transport indywidualny ich pojazdami. Są one dezynfekowane kilka razy dziennie, a w kufrach skuterów są dostępne jednorazowe czepki ochronne.

Jako jedna z pierwszych w walkę z koronawirusem zaangażowała się firma UNIMOT S.A., która zamówiła w Chinach 100 000 testów na koronowirusa za prawie 1,5 miliona zł. Zakupione testy mają wkrótce trafić do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, skąd będą rozsyłane po placówkach medycznych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Firma NOVOL z siedzibą pod Poznaniem, która produkuje dla branży motoryzacyjnej lakiery oraz podkłady lakiernicze, przeznaczyła w ramach walki z koronawirusem 500 000 zł na wsparcie poznańskiego szpitala zakaźnego. Z tych funduszy szpital zakupi dla personelu medycznego niezbędne środki ochrony osobistej oraz inny potrzebny aktualnie sprzęt.

Spółka Sanok Rubber Company S.A. zakupiła zaś dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku nowy respirator oraz kardiomonitor z centralą monitorującą, a także wsparła finansowo zakup sterylizatora parowego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Skala zaangażowania finansowego przedsiębiorstwa w te zakupy to także ok. 500 000 zł.

Samo Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) także nie pozostało bierne w walce z koronawirusem. "Wspólnie z Fundacją Siepomaga uruchomiliśmy zbiórkę funduszy na pomoc szpitalom które walczą z wirusem covid-19" - mówi Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający PGM. "Uzbierana kwota zostanie przekazana Fundacji Siepomaga na doposażenie ośrodków medycznych i niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla szpitali taki jak: jednorazowe rękawiczki, kombinezony ochronne, medyczne okulary oraz maski na twarz. Chcemy zaangażować w tą akcję wszystkie firmy z branży motoryzacyjnej, które mają możliwość i chciałyby włączyć się w pomoc" - dodaje.

W ramach działań wspierających swoich członków w tej trudnej sytuacji, stowarzyszenie przygotowuje też cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla pracowników firm zrzeszonych w organizacji. Osoby, które znalazły się na kwarantannie, pracują z domu, albo chwilowo nie ma dla nich zajęcia w firmie, będą miały możliwość podnieść swoje kompetencje. "Dla tych osób przygotowaliśmy cykl webinariów, szkoleń i warsztatów, które mogą pomóc im dobrze wykorzystać ten czas" - deklaruje Bartosz Mielecki. Wszystkie warsztaty i szkolenia są bezpłatne, a każdy ich uczestnik będzie otrzymywał od PGM oficjalny certyfikat, potwierdzający nabycie nowej wiedzy