​W Fabryce Mercedesa w Jaworze rusza pierwsza z trzech linii produkcyjnych baterii elektrycznych. Docelowo fabryka będzie produkować 100 tys. baterii do napędów typu plug-in hybrid i pojazdów w pełni elektrycznych.

Zakład Mercedesa w Jaworze

Jak poinformowano w komunikacie, koncern Daimler AG i jego marka Mercedes-Benz zainwestowały w ostatnich czterech latach w Jaworze ponad 3 miliardy złotych. Nowoczesna fabryka czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych oraz baterii elektrycznych powstała na 50-hektarowej działce.

"Produkcja opiera się tu na zasadach Przemysłu 4.0. Jest zautomatyzowana i zdigitalizowana. To także pierwsza całkowicie bezemisyjna fabryka koncernu Daimler - zakład jest w 100 proc. zasilany energią odnawialną z pobliskiej farmy wiatrowej Taczalin. Ciepło jest produkowane z biomasy" - podano.



Od listopada 2019 r. do dziś w fabryce wyprodukowano już prawie 60 tys. silników konwencjonalnych. Docelowo fabryka będzie produkować 500 tys. silników rocznie.



"Cieszymy się, że jaworska produkcja zwiększa bilans polskiego eksportu. Wszystkie silniki +Made in Poland+ trafiają do naszych fabryk na świecie. Wkrótce to samo będziemy mogli powiedzieć o bateriach elektrycznych" - powiedział, cytowany w komunikacie, dr Andreas Schenkel, CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland, spółki zarządzającej zakładem.



Schenkel zapowiedział, że produkcja baterii do pojazdów plug-in hybrid rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu wraz z uruchomieniem pierwszej z trzech linii produkcyjnych. "Kolejne dwie ruszą w pierwszym kwartale przyszłego roku. Docelowo jaworska fabryka będzie produkować ponad 100 tys. baterii do napędów typu plug-in hybrid i do pojazdów w pełni elektrycznych" - dodał.



W komunikacie podano też, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej rekrutacja postępuje zgodnie z planem. Spółka zatrudniła niedawno tysięcznego pracownika - kobietę. Jak podkreślono, kobiety stanowią tu obecnie 40 proc. załogi.



"To dowód na to, że udało nam się zmienić stereotypowe myślenie o tym, że przemysł i nowe technologie to obszary zarezerwowane dla mężczyzn" - powiedziała dr Ewa Łabno-Falęcka z Mercedesa.



Spółka od 2018 r. prowadzi projekt "Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię". Adresatkami są uczennice liceów i techników powiatu jaworskiego, a jego celem - przekonanie młodych kobiet, że nowe technologie można oswoić i się nimi z powodzeniem posługiwać.



Docelowo w fabryce silników i baterii zostanie zatrudnionych ponad 1300 osób.(