Zakład Fiata w Tychach wstrzymuje produkcję

Fabryka Fiata w Tychach zawiesza produkcję! To efekt - ogłoszonej właśnie - decyzji władz koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Przerwa w produkcji potrwać ma co najmniej do 27 marca.

Tyski zakład Fiata wstrzymuje produkcję

Zarząd FCA poinformował właśnie, że od dziś wstrzymuje produkcję samochodów w większości europejskich zakładów produkcyjnych. Decyzja to oczywiście wynik pandemii koronawirusa, którego efektem są problemy z utrzymaniem łańcucha dostaw.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie FCA, przerwa w produkcji obejmuje zakłady: we Włoszech (Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori Carrozzerie, Grugliasco, Modena), Serbii (Kragujevac) i Polsce (Tychy). Pracownicy produkcyjni oddelegowani zostaną na przymusowe urlopy. Inni - o ile to możliwe - realizować będą pracę zdalną. Co ciekawe, nie wstrzymano produkcji w zakładzie Fiata w Bielsku, gdzie produkowane są silniki.

Warto dodać, że decyzja dotyczy nie tylko marek Fiat i Jeep (Melfi) , ale też - produkowanych w Modenie - Maserati. Wcześniej o wstrzymaniu produkcji w swoich fabrykach (Maranello i Modena) poinformowały już władze Ferrari.

Szefostwo włoskiego koncernu chce wykorzystać nieplanowany przestój do przeprowadzenia prac modernizacyjnych w fabrykach, które skutkować mają poprawą wydajności i kontroli jakości.

FCA Poland jest jednym z największych pracodawców w regionie - na koniec ubiegłego roku zatrudniał 2 473 osoby. Produkcja w 2019 roku zamknęła się liczbą 263 176 samochodów.



Dziennie fabryka w Tychach wytwarza średnio 1040 samochodów - dwutygodniowy przestój oznacza więc ubytek w produkcji rządu kilkunastu tysięcy aut.

Początkowo zakład w Tychach - na podstawie zarządzenia dyrekcji - miał wstrzymać pracę jedynie w poniedziałek i wtorek w celu przeprowadzenia w fabryce kompleksowej dezynfekcji; załoga miała pójść głównie na urlop. W poniedziałek zapadła jednak decyzja na szczebli koncernu o wprowadzeniu dłuższego przestoju w większości europejskich zakładów. Firma nie podała jak dotąd, jakie będą zasady wynagradzania pracowników w okresie zawieszenia produkcji.



Z kolei również należąca do Grupy FCA fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej, gdzie wytwarzane są silniki, nie wstrzymała produkcji, ale działa w ograniczonym zakresie, pracując w poniedziałek na jedną zmianę. Wytwarzane jest kilka wybranych typów silników, zaś produkcję innych czasowo zawieszono. Wcześniej, gdy dwie osoby w zakładzie źle się poczuły, na kwarantannę skierowane około 100 pracowników. Mogli wrócić do pracy, gdy obawy o zarażenie koronawirusem nie znalazły potwierdzenia.



Na terenie tyskiej fabryki FCA działa także wiele firm kooperujących - decyzje dotyczące wstrzymania produkcji również tam, należą do zarządów tych firm. Część z nich dostarcza produkty lub usługi także do innych odbiorców, nie tylko samego FCA.