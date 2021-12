Volvo zainwestuje trzy miliardy euro w nowe centrum badań

Volvo w związku z współpracą z Northvolt, wybuduje w Gotebordu specjalne centrum badawczo-rozwojowe, które posłuży do opracowania nowej generacji baterii do samochodów elektrycznych. Na ten cel przewidziano ok. trzy miliardy euro.

