Preferencje klientów stale się zmieniają i widać to po obecnym rynku motoryzacyjnym. Dziś największą popularnością cieszą się SUV-y i crossovery, w związku z czym producenci, chcą sprostać oczekiwaniom kupujących, dostosowują do nich swoje oferty. W efekcie z rynków znikają samochody innych segmentów, niegdyś będące filarami sprzedaży swoich marek. Dobrym przykładem jest tutaj Ford Fiesta.

Obecne na rynku przez niemal pół wieku auto wiele lat było bestsellerem w gamie amerykańskiego producenta. W ostatnich latach jednak Fiesta straciła na znaczeniu, ponieważ europejscy klienci woleli kupować małego crossovera, Pumę. W efekcie niecały miesiąc temu z taśm fabryki Forda zjechała ostatnia Fiesta.

Być może podobny los czeka również sedany i kombi oferowane przez Volvo. Z jednej strony może to wydawać się dziwne. Wszak przez lata szwedzka marka była właściwie synonimem auta z nadwoziem kombi. Teraz jednak, podobnie, jak przypadku Fiesty, samochody te tracą na znaczeniu na rzecz wyżej zawieszonych aut.

Póki co Szwedzi wycofują sedany i kombi tylko z jednego rynku - Wielkiej Brytanii. Volvo motywuje swoją decyzję właśnie niskim zainteresowaniem, jeśli chodzi o tego typu auta. Zdaniem firmy sedany i kombi stanowiły ciągu ostatnich kilku lat mniej niż 10 proc. sprzedaży - podaje Automotive News Europe.

Zmiany Szwedzi rozpoczęli w czerwcu, kiedy to usunęli ze swojej brytyjskiej oferty sedana S90 i kombi V60 Cross Country oraz V90 Cross Country. S60 oraz "zwykłe" V60 i V90 zostały usunięte z oferty w lipcu. W przesłanym brytyjskiemu portalowi "Autocar" oświadczeniu Volvo stwierdza, że "kontynuuje szybką transformację" swojej oferty. Dodaje również, że oznacza to nie tylko elektryfikację, ale także "przejście na nowe platformy i technologie" we wszystkich autach.

W tym miejscu można się zastanowić, jakie plany w takim razie ma względem swojej oferty szwedzka marka. Automotive News Europe zwraca uwagę, że sedany i kombi zdecydowanie nie cieszą się dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o ofertę Volvo. Te pierwsze stanowią 12 proc. globalnej sprzedaży. W przypadku kombi sytuacja jest gorsza - to zaledwie 6,8 proc. Ponadto warto zwrócić uwagę, że żaden z modeli w omawianych typach nadwozia nie jest obecnie oferowany w wariancie czysto elektrycznym. Co prawda pojawiają się informacje wskazujące, że Volvo zamierza stworzyć sedana i kombi z napędem elektrycznym. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że pod wpływem niezmieniającego się zainteresowania SUV-ami i zmniejszającej się popularności sedanów i kombi Szwedzi mogą wycofać się ze swoich pomysłów. To zaś może oznaczać, że sytuacja w Wielkiej Brytanii jest wyłącznie wstępem do tego, co czeka pozostałe rynki w przyszłości, a Volvo stanie się producentem specjalizującym się wyłącznie w SUV-ach.