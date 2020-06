Volkswagen Poznań z nowym prezesem

​Od 1 lipca nowym prezesem spółki Volkswagen Poznań będzie Dietmar Mnich, obecny dyrektor zakładu w Poznaniu. Zastąpi na tym stanowisku Jensa Ocksena, który przechodzi na emeryturę.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka spółki Patrycja Kasprzyk, Dietmar Mnich jest dyrektorem zakładu w Poznaniu od 2014 roku; od lipca obejmie dodatkowo funkcję prezesa zarządu VWP.

Mnich swoją karierę w VW rozpoczął w 1990 roku w dziale techniki zakładowej i inżynierii mechanicznej. Był m.in. dyrektorem zakładu Volkswagen Aktiengesellschaft w Pacheco w Argentynie oraz dyrektorem zakładu w Hanowerze.



Jens Ocksen przechodzi na emeryturę po 35 latach pracy w koncernie. Dotychczasowy prezes zarządu Volkswagen Poznań oraz członek kierownictwa marki Volkswagen Samochody Dostawcze był związany ze stolicą Wielkopolski od 2006 roku. Jak powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes marki Volkswagen Samochody Dostawcze Thomas Sedran, "jego mistrzowskim wyczynem była budowa od zera zakładu Craftera we Wrześni".



"Jak dobrą opinię mają polskie zakłady, dowodzi fakt, że pierwszym autem we współpracy z Fordem będzie Cityvan z Poznania. Jens Ocksen zostawia swoje wspaniałe ślady w przedsiębiorstwie i w Polsce" - powiedział Sedran.



Volkswagen Poznań to obecnie największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce, zatrudniający w czterech zakładach ponad 11 tys. osób.



Taśmy produkcyjne zakładów zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni opuszcza każdego dnia 1170 nowych samochodów dostawczych, modeli VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter oraz samochodów marki MAN TGE, w tym także samochody elektryczne. W 2019 roku zakłady opuściło łącznie 266 tys. 127 samochodów dostawczych.