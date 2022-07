Volkswagen i Bosch łączą siły. Wspólnie opracują technologie autonomiczne

Wiadomości Mity dotyczące jazdy autonomicznej. Czy stracimy radość z prowadzenia?

Volkswagen chce rozwijać technologię samochodów autonomicznych, aby już w przyszłym roku pierwsze rozwiązania pojawiły się w modelach tej marki. Jednak na tym nie koniec planów.

Drugi poziom autonomii już w przyszłym roku

Jednym z głównych czynników wpływających na decyzję o rozwijaniu projektu autonomicznych samochodów, jest chęć dorównania w tej kwestii, a w przyszłości prześcignięcia w tym technologicznym wyścigu, aktualnych liderów czyli Teslę i Mercedesa. Niemiecki urząd antymonopolowy wydał zgodę na współpracę obu firm, gdyż jak stwierdzono, mają tu zastosowanie przepisy europejskie. Urząd zaznaczył jednak, że nadal będzie się przyglądał współpracy obu firm.

Na początek Volkswagen i Bosch zajmą się rozwijaniem systemów autonomii poziomu drugiego, a nowe rozwiązania trafią do aut niemieckiego producenta już w przyszłym roku. W planach jest także wprowadzenie poziomu trzeciego, który pozwoliłby na autonomiczną jazdę po autostradach. Jednocześnie Bosch poinformował, że badane są możliwości prowadzenia badań nad systemami pełnej autonomii jazdy.

Autonomiczne auta na wynajem

Jednocześnie Volkswagen wraz z grupą innych firm przejął, 94 procent akcji Europcar - sieci wypożyczalni samochodów. Do samej niemieckiej marki należy 67 proc. akcji firmy. Za pośrednictwem Europcar Volkswagen Financial Services chce rozwijać paletę usług dla swoich klientów, także o wynajem samochodów. Jak powiedział dyrektor VW Financial Services, trend idzie w stronę użytkowania samochodu, a nie jego posiadania. Inni duzi producenci jak np. Mercedes inwestują w rozwiązania z zakresu carsharingu, jednak z nienajlepszym skutkiem.

Dlatego też Volkswagen chce rozwinąć się w zakresie wypożyczania samochodów na całym świecie. Użyje do tego sieci Europcar, marki obecnej w 140 krajach. Pierwszy projekt zostanie zrealizowany w Wiedniu jeszcze w tym roku. Władze Volkswagena zaznaczyły, że od 2025 roku marka planuje udostępniać w swoich wypożyczalniach także samochody autonomiczne.

