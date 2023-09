UE mówi dość. Będzie śledztwo w sprawie dopłat do samochodów elektrycznych

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła, że rozpocznie śledztwo w sprawie subsydiów do chińskich pojazdów elektrycznych. To reakcja na wezwanie ze strony Francji, zaniepokojonej rosnącym napływem chińskich samochodów do Europy.

Zdjęcie Komisja Europejska wszczyna śledztwo w sprawie chińskich dopłat do samochodów elektrycznych / 123RF/PICSEL