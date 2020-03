Toyota zbuduje nową fabrykę samochodów elektrycznych w Chinach

Toyota zainwestuje 1,2 miliarda dolarów w nową fabrykę samochodów elektrycznych, która powstanie we współpracy z wieloletnim partnerem Toyoty w Chinach, FAW Group. Jak wynika z publikacji agencji Reuters, zakład będzie produkował 200 000 samochodów rocznie i powstanie w ekomieście Tianjin.

Zdjęcie /

O nowym przedsięwzięciu spółki joint venture Toyoty i FAW informuje dokument przedstawiony przez władze China-Singapore Tianjin Eco-city, eksperymentalnego ekologicznego miasta utworzonego wspólnie przez Chiny i Singapur. Fabryka wybudowana za 8,5 miliarda juanów (1,22 miliarda dolarów) będzie zdolna produkować rocznie 200 000 zelektryfikowanych aut, w tym samochodów elektrycznych na baterie i na ogniwa paliwowe oraz hybryd plug-in.

Reklama

To już kolejna duża inwestycja Toyoty w technologie elektryfikacji samochodów, przeprowadzona w Chinach w ciągu ostatniego roku. W listopadzie japoński koncern oraz chiński BYD ogłosiły rozpoczęcie budowy ośrodka badań i rozwoju (R&D), który skupi się na nowych generacjach baterii do samochodów elektrycznych, a także na opracowaniu nowych platform i modeli elektrycznych. Cztery miesiące wcześniej Toyota nawiązała współpracę z CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), chińskim producentem baterii. Ta kooperacja nie tylko ma zapewnić stabilne dostawy akumulatorów do zelektryfikowanych samochodów Toyoty, ale również ma na celu dalszy rozwój baterii. Podobny cel - zarówno wspólną produkcję, jak i badania nad nowymi technologiami, ma kooperatywa Toyoty i Panasonica. Oba japońskie koncerny rok temu powołały do życia nowego producenta baterii, działającego zarówno w Japonii, jak i na terenie Chin.

Ekspansja Toyoty na chińskim rynku przynosi efekty również pod względem sprzedaży. W 2019 roku koncern sprzedał chińskim klientom 1,62 miliona samochodów ze znaczkami Toyoty i Lexusa. Oznacza to wzrost o 9% przy jednoczesnym spadku chińskiego rynku samochodów o 8,2%.