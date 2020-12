Toyota wyprodukowała już 4 mln Yarisów

Toyota Motor Manufacturing France wyprodukowała już 4 miliony Yarisów. Obecnie w zakładzie tym produkowana jest czwarta generacja modelu, której dominującym napędem jest układ hybrydowy czwartej generacji.

Zdjęcie Toyota Yaris nr 4 000 000 /

Yaris numer 4 000 000 to 116-konna hybryda z czerwonym nadwoziem Tokyo Fusion i dachem w kolorze Eclipse Black, w najwyższej wersji wyposażenia. Jest to już czwarta generacja Yarisa produkowana we francuskiej fabryce. Nowy model, który zadebiutował w salonach w tym roku, wyróżnia się na rynku bardzo wydajnym napędem hybrydowym czwartej generacji oraz najnowszą wersją pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, w którą standardowo wyposażony jest każdy egzemplarz.

Reklama

Dwie dekady i 4 generacje

Począwszy od premiery pierwszej generacji w 1999 roku oraz zdobycia tytułu Samochodu Roku 2000, Yaris przynosi Toyocie sporo sukcesów. Po latach stabilnego wzrostu Yaris 3. generacji osiągnął w Europie w 2019 roku wynik 224 000 egzemplarzy, co stanowi 22% całkowitej sprzedaży Toyoty w regionie i około 8% udziału w segmencie.

Jubileuszowy egzemplarz to oczywiście hybryda



Czteromilionowy Yaris wyprodukowany we Francji jest wyposażony w układ hybrydowy 4. generacji o mocy 116 KM. Yaris Hybrid z silnikiem 1.5 wspieranym silnikiem elektrycznym wyróżnia się w segmencie najniższym zużyciem paliwa i emisją CO2 (3,8 l/100 km benzyny i 87 g/km CO2). Podwyższona wydajność napędu i większy poziom wykorzystania baterii trakcyjnej pozwoliły obniżyć zużycie paliwa przy jednoczesnym wzroście mocy ze 100 do 116 KM. Dzięki temu hybrydowy Yaris jest bardziej dynamiczny od poprzednika i daje większą radość z jazdy.



Zdjęcie Toyota Yaris nr 4 000 000 /

Najbezpieczniejszy samochód w segmencie

Zespół inżynierów, który pracował nad nowym modelem, skupił się także na kwestiach bezpieczeństwa i stworzył najlepszy pod tym względem samochód w klasie. Za poziom bezpieczeństwa biernego nowy hatchback otrzymał nagrodę SAFETYBEST 2020. Jurorzy docenili centralną poduszkę powietrzną między przednimi fotelami, podkreślając, że jest to pierwsze takie rozwiązanie w segmencie B w Europie.

Nowa generacja najpopularniejszego samochodu Toyoty na europejskim rynku jest standardowo wyposażona w najnowszą i najbardziej zaawansowaną wersję pakietu Toyota Safety Sense. Zawiera ona kilka zupełnie nowych systemów, które - co nietypowe dla rynku - zadebiutowały w miejskim samochodzie, a nie w modelu flagowym.

Rodzina Yarisa

Miejski Yaris z nadwoziem hatchback to dopiero pierwszy z gamy trzech spokrewnionych modeli. Obecnie trwa przedsprzedaż produkowanego w Japonii sportowego GR Yarisa, zaś w przyszłym roku w fabryce TMMF ruszy produkcja miejskiego crossovera Yaris Cross. Nowy model także będzie dostępny z napędem hybrydowym z silnikiem 1.5, zaś jednym z jego wyróżników w segmencie będzie elektryczny napęd na cztery koła AWD-i.

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!