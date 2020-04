Toyota sprzedała już 15 mln hybryd

W styczniu 2020 roku łączna sprzedaż hybryd Toyoty na świecie przekroczyła 15 milionów egzemplarzy. Toyota Motor Europe dostarczyła do tej pory klientom 2,8 miliona takich aut, a obecnie w jej ofercie znajduje się 19 modeli hybrydowych. W 2019 roku hybrydy stanowiły 52% całkowitej sprzedaży koncernu w regionie, zaś w Europie Zachodniej i Środkowej 63%.

Gama samochodów hybrydowych Toyoty i Lexusa na całym świecie liczy obecnie 44 modele i obejmuje niemal wszystkie segmenty. Jest to efekt konsekwentnej strategii elektryfikacji napędów, realizowanej przez Toyotę od momentu premiery Priusa, pierwszego seryjnego samochodu hybrydowego, który zadebiutował w 1997 roku.



Decyzja władz Toyoty, by rozpocząć prace nad spalinowo-elektrycznym napędem hybrydowym, zapadła 25 lat temu. Wtedy to Takeshi Uchiyamada został liderem zespołu, który otrzymał ambitne zadanie opracowania niskoemisyjnego samochodu. Pierwszy Prius wszedł na rynek w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Od tego czasu w ciągu 23 lat hybrydy Toyoty pozwoliły uniknąć emisji ponad 120 milionów ton CO2.

Ten oryginalny pomysł Toyoty sprawił, że koncern stał się liderem rynku zelektryfikowanych samochodów. Obecnie Toyota Motor Europe jest najbliżej spełnienia norm emisji spalin obowiązujących w Unii Europejskiej od 2020 roku spośród wszystkich producentów obecnych na europejskim rynku.

"Duża popularność hybryd Toyoty sprawia, że nasza marka jest na najlepszej drodze do osiągnięcia średniej emisji nowych samochodów na poziomie 95 g/km, zgodnie z nowymi wymaganiami Unii Europejskiej" - powiedział Matt Harrison, wiceprezydent Toyota Motor Europe. - "Samochody z pełnym napędem hybrydowym są wyjątkowo efektywne i poruszają się w bezemisyjnym trybie elektrycznym przez ponad połowę czasu jazdy po mieście".

Toyota traktuje technologię hybrydową jako kluczową dla elektryfikacji transportu samochodowego. Opierając się na dwóch dekadach doświadczenia w produkcji hybryd, koncern rozwija także inne technologie niskoemisyjnych napędów, takie jak hybrydy plug-in, auta elektryczne na baterie oraz na wodorowe ogniwa paliwowe. Toyota widzi przyszłość motoryzacji w równoległym wykorzystaniu różnych rozwiązań, w zależności od warunków prawnych, dostępnej infrastruktury i zapotrzebowania klientów.

"Intensywnie pracujemy nad zwiększeniem wydajności baterii i obniżeniem kosztów produkcji samochodów elektrycznych. Ale dopóki nie przezwyciężymy trudności związanych z popularyzacją aut bezemisyjnych, najszybszym sposobem na obniżenie emisji z transportu samochodowego są hybrydy" - powiedział Shigeki Terashi, wiceprezydent Toyota Motor Corporation.

Toyota skumulowała dzięki hybrydom bogatą wiedzę dotyczącą kluczowych technologii elektryfikacji napędów, co stawia ją na pozycji lidera rozwoju nisko- i bezemisyjnych samochodów. Firma opracowała najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie silników elektrycznych, baterii i jednostek sterujących, które umożliwiają wydajne zarządzanie energią podczas jazdy w zelektryfikowanych samochodach wszystkich typów - zarówno w pełnych hybrydach (HEV) i hybrydach plug-in (PHEV), jak i w autach elektrycznych na wodór (FCEV) i na baterie (BEV).

Do 2025 roku Toyota wprowadzi na europejski rynek 40 nowych lub zaktualizowanych modeli ze zelektryfikowanym napędem, w tym przynajmniej 10 aut elektrycznych. Hybrydy będą w tym okresie stanowiły kluczowy rodzaj napędu, gdyż obecnie najlepiej odpowiadają na potrzeby szerokiego grona kierowców i dzięki dużej przystępności pozwalają szybko obniżać emisję CO2. Długofalowym celem, który przyświeca Toyocie od czasu premiery pierwszego Priusa, jest osiągnięcie całkowitej bezemisyjności samochodów.