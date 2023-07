To już definitywny koniec Forda Fiesty. Ten model produkowano niemal pół wieku

Spis treści: 01 Ford Fiesta znika z rynku przez SUV-y i elektryki

Ford Fiesta znika z rynku przez SUV-y i elektryki

O tym, że Ford latem zakończy produkcję Fiesty wiadomo było już od miesięcy. Decyzja podyktowana została rosnącą popularnością SUV-ów oraz pojazdów elektrycznych i odwracaniem się europejskich klientów od klasycznych samochodów miejskich.

Zakończenie produkcji Fiesty jeszcze w tym tygodniu

Teraz wiemy już, że historia Fiesty dobiegnie końca już w najbliższy piątek - 7 lipca. Właśnie tego dnia w fabryce zlokalizowanej w niemieckiej Kolonii zakończy się produkcja tego modelu. Ostatnie dwie sztuki Fiesty pozostaną własnością producenta.

Tymczasem fabryka w Kolonii przechodzi znaczącą modernizację. Ford zainwestował 2 mld dolarów, by uczynić z ponad 90-letniego zakładu tzw. Centrum Pojazdów Elektrycznych, w których powstawać mają auta zasilane prądem.

Pierwszym samochodem, który wyjedzie ze zmodernizowanego zakładu, będzie nowy Explorer. Od 2030 roku amerykański producent zamierza sprzedawać w Europie wyłącznie auta elektryczne.

Ford Fiesta obecny jest na rynku niemal pół wieku

Fiesta to jeden z najdłużej produkowanych modeli amerykańskiego producenta. Pierwszy pojazd o tej nazwie pojawił się na rynku w 1976 roku, czyli niemal pół wieku temu. Przez lata należał on do bestsellerów marki, stanowiąc jeden z filarów sprzedaży.

W ostatnich latach Fiesta stopniowo traciła na znaczeniu, europejscy klienci woleli kupować małego crossovera, czyli Pumę. Mimo to Fiesta wciąż cieszyła się sporą popularnością, o czym może świadczyć fakt, że jeszcze w 2022 roku był to najpopularniejszy samochód w Wielkiej Brytanii.

To nie koniec modelowych czystek w ofercie Forda

Fiesta nie jest ostatnim modelem Forda, który przechodzi do historii. Podobny los spotkał już Mondeo, minivany S-Max i Galaxy. Czeka on również Focusa. Ostatni egzemplarz modelu ma wyjechać z fabryki w niemieckim Saarlouis w 2025 roku.

