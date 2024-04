"Taki samochód" to trochę za dużo powiedziane. Podczas trwającego przez cały zeszły tydzień Milan Design Week, Honda zaprezentowała rozwiązanie, które zmieni podejście do projektowania nadwozi, a przy okazji rozwiąże problem recyklingu elementów wykonanych z akrylu - takich jak klosze reflektorów, czy tylnych lamp. Pierwsze zastosowanie nowej technologii zaprezentowano na karoserii koncepcyjnego modelu SUSTAINA-C Concept.

Honda stawia na zrównoważony rozwój

Wszystko, co działo się podczas prezentacji tego rozwiązania, kręciło się wokół tematu zrównoważonego rozwoju. Honda dąży do osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 r. Pracuje też nad sposobami rozwiązania problemu kończących się surowców. Jednym z pomysłów jest ponowne wykorzystywanie akrylowych elementów. Chodzi o przetapianie odpadów wykonanych z tego materiału – takich jak wspomniane klosze lamp – usuwanie z nich barwnika i wykonywanie nowych elementów – nawet poszycia karoserii.



Jak zmniejszyć emisję CO2? Koniec z lakierowaniem nadwozi

Co ważne, założenie jest takie, by tych nowych elementów nie lakierować. Według danych opublikowanych przez Hondę, lakierowanie odpowiada za emisję nawet 80 proc. CO2 przypadających na fabrykę. Rezygnacja z tego elementu może ograniczyć całościową emisję na etapie produkcji nawet o 45 proc.

Nie chodzi jednak o to, by nadwozia samochodów stały się bezbarwne. Japończycy opracowali technologię, która zakłada barwienie elementu w masie - w procesie przygotowywania materiału. Egzemplarz stojący na prezentacji miał w swojej strukturze efektowne mazaje, ale Kento Ishii, rzecznik projektu SUSTAINA-C przekonywał, że jest możliwe stworzenie całych elementów w jednolitym kolorze. Wymaga to odpowiedniego wymieszania surowca, a ilość barwnika ma być nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku standardowego lakierowania.



Honda już produkuje nielakierowane pojazdy

Obok SUSTAINA-C Concept postawiono skuter SH125i Vetro. Ta wyjątkowa wersja popularnego skutera Hondy wyróżnia się półprzezroczystymi owiewkami wykonanymi z zamiennika tworzywa ABS. Są one pozbawione powłoki lakierniczej, a dzięki ich zastosowaniu proces produkcyjny redukuje emisję CO2 o 9,5 proc. w porównaniu z procesami wytwarzania standardowo lakierowanych owiewek. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że to nie to samo rozwiązanie co w przypadku SUSTAINA-C Concept. Tam wykorzystuje się akryl z odpadów, w przypadku Vetro mowa o tworzywie zastępującym ABS, które nie pochodzi z recyklingu.



Kiedy pierwsze nielakierowane poszycia samochodów?

Na to pytanie przedstawiciele marki odpowiadali bardzo ostrożnie. To póki co projekt, wskazanie kierunku. Teraz trzeba opracować komercyjne rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie efektu skali i kosztu, który byliby w stanie zaakceptować klienci. Co gorsza, koncepcyjny pojazd, który widziałem w Mediolanie, nie jest też zapowiedzią żadnego nowego modelu marki. A szkoda, bo dzięki nawiązaniom do pierwszej generacji modelu City, mógłby to być ciekawy pomysł na zapewne elektryczny, miejski model w klimatach retro. Renault prezentując model 5 i zapowiadając Twingo uderza w podobną nutę i wielu klientów już nie może się tego doczekać.

Na dziś zrównoważony rozwój w gamie Hondy przejawia się produkcją elektrycznego modelu e:NY1 oraz hybrydowych odmian klasycznych modeli marki - Civica 11 generacji, CR-V i HR-V, w których silnik spalinowy wykorzystywany jest głównie jako generator energii dla napędu elektrycznego. CR-V dostępny jest również w wersji PHEV, w której ładowana ze zwykłego gniazdka bateria pozwala na pokonanie w trybie elektrycznym nawet 81 km.