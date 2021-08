System kontroli klimatu w cabrio. Jak to działa?

Sposobów na jazdę pod gołym niebem jest wiele. Można wybrać kompaktowe cabrio bazujące na sedanie czy coupe, ale jest to segment, który powoli znika z rynku. Są również roadstery, ale ten typ samochodu jest raczej mało uniwersalny - w dwuosobowych, sportowych kabrioletach chodzi bowiem o emocje i zadziorne prowadzenie. Są również kabriolety zaprojektowane niemal od zera jako pojazdy ze składanym dachem lub takie, które bazują na modelach coupe i grand tourerach. Właśnie do nich można zaliczyć Lexusa LC 500 Convertible.

Pierwszy taki system na świecie

Reklama

O wyjątkowości tego modelu można by długo pisać, jednak skupmy się na podróży w odpowiednim klimacie. To zasługa systemu Lexus Climate Concierge - pierwszego tak zaawansowanego układu, który koordynuje działanie nawiewów, wentylacji i podgrzewania foteli oraz kierownicy, by zapewnić komfort termiczny przez cały rok, niezależnie od tego, czy podróżujemy z zamkniętym czy otwartym dachem.

Zdjęcie Lexus LC 500 Convertible / INTERIA.PL

By system taki jak Lexus Climate Concierge mógł skutecznie działać, potrzebny jest samochód, który da mu do tego odpowiednie warunki. W przypadku LC 500 Convertible chodzi przede wszystkim o nadwozie dopracowane pod kątem odpowiedniej aerodynamiki. Projektanci Lexusa LC 500 Convertible zrobili wszystko, by powietrze opływające karoserię podczas jazdy nie mąciło spokoju w kokpicie. To nie tylko bryła samochodu, ale i szczegóły takie, jak osłona przeciwwiatrowa znajdująca się za tylnymi siedzeniami. Lekki wiatr we włosach? Jak najbardziej. Turbulentny tajfun i zawierucha? Zdecydowanie nie.

Popisowy repertuar

Dzięki liniom nadwozia i detalom, którym poświęcono wiele uwagi, wnętrze Lexusa LC 500 Convertible jest przestrzenią, w której Lexus Climate Concierge może dać prawdziwy popis, koordynując działanie nawiewów, podgrzewanej kierownicy i foteli, a także ich wentylacji, która w aucie ze składanym dachem przydaje się szczególnie. Ponadto do dyspozycji osób podróżujących Lexusem oddano również nawiew ciepłego powietrza na kark, który automatycznie bądź na życzenie otula szyję ciepłym powietrzem nawet w środku zimy. Wbudowane w zagłówki nawiewy są zaprojektowane tak, by mogły z nich korzystać osoby o różnym wzroście.

Zdjęcie Lexus LC 500 Convertible / INTERIA.PL

Wyżej wymieniony komplet systemów i udogodnień jest sterowany przez elektronikę, która dobiera parametry tak, by jak najszybciej zapewnić komfort kierowcy i pasażerowi. W upalny dzień możliwe jest błyskawiczne schłodzenie nagrzanego fotela, a w zimny poranek, podgrzewany fotel tuż po rozruchu silnika przywita nas przyjemnym ciepłem. Omawiany system rozpoznaje również, czy siedzenie pasażera jest zajęte, po to, by nie zużywać energii na marne, ogrzewając pusty fotel.

Błyskawiczna reakcja na warunki pogodowe

System Climate Concierge bierze pod uwagę również szereg innych czynników. Mnogość czujników pozwala reagować na bieżąco na nasłonecznienie, temperaturę zewnętrzną, a nawet prędkość z jaką jedziemy. W zależności od szybkości, zmienia się charakterystyka działania nawiewów, a wszystko jest zgrane jak orkiestra symfoniczna wykonująca popisowy repertuar.

Lexus LC 500 Convertible 1 / 10 Lexus LC 500 Convertible Źródło: INTERIA.PL udostępnij

By posłużyć się konkretnymi przykładami, można powiedzieć o sytuacji, w której np. wjeżdżamy do tunelu. Chłodniejsze powietrze i brak światła słonecznego dają sygnał do chwilowego podniesienia temperatury nawiewu. Z drugiej zaś strony, gdy wyjedziemy z drogi biegnącej przez las na otwartą przestrzeń, Lexus Climate Concierge od razu wprowadzi korekty, które nie dopuszczą do zbyt mocnego nagrzania wnętrza na pełnym słońcu.

Lexus Climate Concierge jest obecny również w innych modelach Lexusa, a po raz pierwszy pojawił się w 2012 roku we flagowym modelu LS. Od tamtego czasu przeszedł wiele udoskonaleń, a przede wszystkim został dostosowany do potrzeb samochodu z otwartym nadwoziem. Dzięki niemu można śmiało stwierdzić, że jazda kabrioletem jeszcze nigdy nie była tak przyjemna. I to niezależnie od pogody!

***