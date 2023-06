Światowy gigant zwolni tysiące osób. Co z polskimi zakładami?

Spis treści: 01 Autoliv to światowy gigant w produkcji poduszek i pasów

Firma Autoliv nie jest może znana przeciętnemu fanowi motoryzacji, jest to jednak jeden z największych producentów komponentów do samochodów na świecie, który specjalizuje się w wytwarzaniu pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych. Producenci Scania zamyka zakład w Słupsku. Pracę może stracić nawet 900 osób

Autoliv to światowy gigant w produkcji poduszek i pasów

Autoliv został założony w 1953 roku, a już trzy lata później zajął się produkcją, wówczas jeszcze dwupunktowych, pasów bezpieczeństwa. Dziś koncern posiada fabryki i centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, pracuje w nich kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Jednak ostatnie zawirowania na rynku, pandemia, wojna na Ukrainie i inflacja odbiły się na jego kondycji finansowej.

W efekcie Szwedzi wdrażają w życie program naprawczy. W specjalnym oświadczeniu koncern podał, że konieczne będą zamykanie zakładów i zwolnienia grupowe, dzięki czemu znacząco zmniejszą się koszty.

Autoliv zwalnia i zamyka zakłady

Plan obejmuje zwolnienie do 2 tys. osób, które nie zajmują się bezpośrednią produkcją, co stanowi 11 proc. wszystkich pracowników "nieprodukcyjnych". Około połowa z tych osób jest zatrudnionych w Europie. Ponadto Autoliv zamierza zwolnić kolejne 6 tys. osób pracujących bezpośrednio przy produkcji, co również stanowi około 11 proc. wszystkich zatrudnionych w fabrykach. W tym wypadku szczegóły zwolnień nie są znane.

Cytowany w komunikacie prezes i dyrektor generalny Autoliv, Mikael Bratt powiedział, że "redukcja zatrudnienia dotknie pracowników biur, centrów technicznych i fabryk, w tym stanowiska kierownicze na wszystkich poziomach".

Koncern podał również, zamierza zamknąć "kilka" zakładów, a pierwsze zwolnienia spodziewane są jeszcze w 2023 roku.

Na razie brak szczegółów dotyczących wielkości zwolnień w poszczególnych placówkach, nie wiadomo również, które zakłady miałby by zostać zamknięte. Producenci Produkują niepotrzebne już silniki spalinowe. 300 osób straci pracę w Bielsku

Autoliv w Polsce ma fabryki i centra badawcze

Od 1998 roku Autoliv jest obecny w Polsce. Wówczas rozpoczął działalność produkujący poduszki powietrzne zakład w Oławie. Następnie, w 2010 roku, uruchomiono produkcję poduszek w kolejnej fabryce, w Jelczu-Laskowicach. Zakład ten, po serii modernizacji, stał się kluczowym zakładem produkującym poduszki powietrzne - do lutego 2023 roku powstało ich tam 200 milionów sztuk.

Ponadto w Oławie działa Textiles Techincal Center (TTC), które zajmuje się projektowaniem tekstylnych części poduszek powietrznych, a w Jelczu-Laskowicach - główne europejskie Centrum Projektowania i Rozwoju (R&D) poduszek powietrznych.

W sumie Autoliv zatrudnia w Polsce 2,5 pracowników. Na razie nie wiadomo czy i ewentualnie w jakim stopniu polskie zakłady zagrożone są zwolnieniami lub zamykaniem.

