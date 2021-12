Producenci Fabryka w Tychach straci Fiata 500? Włoskie związki znów walczą

Na nagraniu udostępnionym przez Stellantis, oprócz św. Mikołaja jadącego Fiatem 500 Cabrio, można obejrzeć timelapse z prac wykonywanych na terenie fabryki w Tychach. Dokumentuje on postępy prac związanych z inwestycją dotyczącą rozszerzenia linii produkcyjnych.



- Rok temu, podczas ogłaszania tej imponującej inwestycji w naszej fabryce, uznaliśmy, że dobrze byłoby zarejestrować na filmie przygotowania do uruchomienia nowej produkcji. W tym celu na wszystkich wydziałach produkcyjnych zamontowaliśmy dodatkowe kamery monitoringu, które przez 24 godziny na dobę rejestrują wszystko, co przez te kilkanaście miesięcy dzieje się w fabryce - powiedział Tomasz Gębka, dyrektor fabryki FCA Poland w Tychach.

Nagrania posłużą do stworzenia filmu, który zostanie opublikowany w dniu uruchomienia produkcji. Ta ruszyć ma już za kilka miesięcy. Opublikowane życzenia to jedynie cząstka tego, co zobaczymy na gotowym materiale.

Chcieliśmy jednak przy okazji realizacji nagrania z życzeniami świąteczno-noworocznymi uchylić rąbka tajemnicy i pokazać kilka ujęć z dotychczasowych postępów prac. To oczywiście przystawka do dania głównego, jakim będzie zjechanie pierwszego nowego samochodu z linii montażu, na co musimy jeszcze chwilę poczekać - podsumował dyrektor tyskiej fabryki.

W grudniu 2020 roku zakład ogłosił rozpoczęcie prac związanych z produkcją trzech nowych modeli marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo. Ich montaż rozpocznie się od 2022 roku.