Smartfon w samochodzie. Apple zapowiada rewolucję

Spis treści: 01 Dwa standardy: Apple CarPlay i Android Auto

02 Z Android Auto były problemy

03 Tysiące złotych za odblokowanie CarPlay

04 Apple CarPlay nowej generacji

05 Co będzie potrafił nowy Apple CarPlay? Stopień integracji telefonów - czy później smartfonów - z pokładowymi urządzeniami w samochodach zmieniał się na przestrzeni lat. Początkowo ograniczało się to wyłącznie do możliwości inicjowania i odbierania połączeń głosowych. W późniejszym czasie dodano obsługę wiadomości tekstowych, a w ostatnich latach, głównie za sprawą specjalnych aplikacji, znacznie poszerzono katalog funkcji mobilnego urządzenia, którymi możemy sterować za pośrednictwem samochodowego interfejsu.

Dwa standardy: Apple CarPlay i Android Auto

Dominującym obecnie na świecie systemem operacyjnym w smartfonach jest bez wątpienia Android. Produkt Google’a dostępny jest obecnie w swojej 12 odsłonie (niebawem zadebiutuje 13 wersja) i w ramach ekosystemu oferuje aplikację Android Auto, przydatną do komunikacji na linii telefon-samochód.

Równie popularny (chociaż dostępny na zdecydowanie mniejszej liczbie urządzeń) jest system opracowany przez giganta z Cupertino, czyli iOS. Najnowsze iPhony pracują na 15 wersji systemu, ale podczas tegorocznej konferencji Apple zapowiedziało premierę 16 już generacji, która obejmuje również nową aplikację CarPlay, pozwalającą integrować smartfona z pokładowymi urządzeniami naszego auta.

Z Android Auto były problemy

W zgodnej opinii użytkowników, Android Auto przez lata traktowane było jako... zło konieczne. Owszem właściciel licencji, czyli Google, widziało potrzebę poprawy swojej aplikacji, ale jakoś specjalnie w tym kierunku działań nie podejmowano. Dość powiedzieć, że przez wiele lat możliwość obsługi smartfona z Androidem poprzez pokładowe urządzenia kończyła się wraz z przekroczeniem granicy... niemiecko-polskiej (związane to było z regionalnymi ograniczeniami zaszytymi wewnątrz systemu Android).

Zdjęcie Producenci montują coraz większe ekrany LCD w samochodach. Ford Focus Active po modernizacji zyskał wyświetlacz o przekątnej 13,2 cali / Marek Wicher / INTERIA.PL

Tysiące złotych za odblokowanie CarPlay

Zdecydowanie lepiej funkcjonował CarPlay, choć wielu producentów aut kazało sobie słono płacić za możliwość połączenia iPhone’a z samochodem. Kwoty za odblokowanie aplikacji dochodziły do tysięcy złotych, a prym w pobieraniu tej opłaty na Starym Kontynencie wiodło szacowne BMW.

Dzisiaj sytuacja zmieniała się radykalnie. Zarówno Android Auto, jak i CarPlay dostępne są w prawie wszystkich modelach (nawet w budżetowych Daciach), przy czym łączenie z pokładowym komputerem może odbywać się zarówno przewodowo (kable USB), jak też i bezprzewodowo (bluetooth). Znacznie poprawiła się również stabilność działania, a także rozszerzono grupę aplikacji, możliwych do sterowania poprzez na przykład dotykowy ekran na desce rozdzielczej.

Od samego początku w przypadku Android Auto i CarPlay słowo "integracja" używane było nieco na wyrost. Tak naprawdę obie aplikacje umożliwiały jedynie sterowanie smartfonem poprzez pokładowe urządzenia, przy czym lista funkcji była mocno ograniczona, chociażby ze względu na bezpieczeństwo jazdy. Mimo połączenia z samochodem, na ekranie wbudowanym w deskę rozdzielczą nie da się przeczytać wiadomości tekstowych (SMS) ani maili. Nie można również napisać takiej wiadomości, a co najwyżej podyktować.

Oczywiście to tylko przykłady pewnych ograniczeń, które uzasadniane są potrzebą skupienia uwagi kierowcy na drodze.

Apple CarPlay nowej generacji

Podczas czerwcowej konferencji, Apple zapowiedziało kolejną generację systemu dedykowanemu iPhonom. Pośród wielu nowości znalazła się również ta, dotycząca aplikacji CarPlay. Jeśli zostanie ona wdrożona w anonsowanym formacie, wtedy słowo "integracja" w przypadku samochodów i telefonów nabierze nowego - właściwego - znaczenia.

Najważniejsza zmiana to znacznie głębsza integracja z pokładowym komputerem. Tym razem nie będzie ona polegała wyłącznie na zmienionej grafice, czy rozszerzonej liście aplikacji udostępnionych do obsługi poprzez samochodowy interfejs. Nowa generacja CarPlaya da użytkownikom telefonów iPhone możliwość własnej konfiguracji wyglądu całego zestawu wskaźników, włączając w to takie informacje jak prędkość, temperaturę silnika, obroty, sterowanie klimatyzacją, radiem, a także wiele innych kombinacji.

Zdjęcie Wizualizacja robi wrażenie. Nowy CarPlay da użytkownikowi wiele możliwości indywidualizacji wyglądu deski rozdzielczej /

Co będzie potrafił nowy Apple CarPlay?

Jeśli zapowiedzi Apple zostaną wdrożone, być może w najbliższej przyszłości naszą wyobraźnię w kwestii wyglądu zestawu wskaźników, ograniczać będzie wyłącznie wielkość pokładowych wyświetlaczy. Dzisiejsze panele LCD dochodzą do 14-15 cali przekątnej, jednak inwencja inżynierów w tej kwestii wydaje się kierować w stronę jeszcze większych ekranów.

Aby zamierzenia programistów mogły zmienić się w konkretne aplikacje, konieczna jest współpraca z producentami samochodów, którzy muszą zgodzić się na dostęp systemu operacyjnego smartfona do komputera sterującego pracą całego auta. Przedstawiciele Apple’a w trakcie konferencji poinformowali, że rozwój aplikacji następuje w pełnej kooperacji z wieloma uznanymi markami, więc zakładać możemy, że ta zgoda została już uzyskana.

Zdjęcie Elektryczna limuzyna Mercedesa, model EQS wydaje się być już przygotowana na nową wersję aplikacji CarPlay /

Wizualizacja nowego CarPlay’a robi wrażenie, zakres możliwych konfiguracji również. Premierę nowej wersji Apple zapowiada na koniec przyszłego roku.