Skoda rozpoczęła produkcję specjalistycznych masek

Skoda dołącza do producentów, którzy walczą z koronawirusem. Czesi rozpoczynają produkcję specjalistycznych masek.

Zaawansowany sprzęt Skody, który na co dzień wykorzystywany jest do opracowywania najnowszych prototypów aut, służy obecnie w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Skoda wykorzystuje swoje drukarki 3D do produkcji specjalistycznych masek z filtrem FFP3 dla personelu medycznego. Marka wspiera w ten sposób pracowników ochrony zdrowia w Czechach. Ponadto Skoda udostępnia swoją flotę samochodów oraz elektrycznych skuterów.

Profesjonalna maska wielokrotnego użytku z filtrem FFP3 pomaga chronić użytkowników przed zarażeniem koronawirusem i jest przeznaczona dla lekarzy oraz personelu medycznego. Projekt maski został opracowany przez Czeski Instytut Informatyki, Robotyki i Cybernetyki (CIIRC) oraz Politechnikę Czeską w Pradze.

Cały proces, od opracowania koncepcji do certyfikacji i uruchomienia produkcji, trwał zaledwie tydzień. Projekt maski o nazwie CIIRC RP95-3D został udostępniony za darmo i może być zrealizowany przez każdą firmę, która dysponuje jednym z trzech rodzajów drukarek 3D Multi Jet Fusion. Skoda jest jednym z niewielu właścicieli sprzętu tego typu w Czechach, w związku z czym aktywnie zaangażowała się w produkcję.

- Wydruk jednej partii zajmuje szesnaście godzin, po czym następuje faza chłodzenia, która trwa mniej więcej tyle samo czasu. Cały proces produkcji jest zoptymalizowany, tak by w jednej partii powstało 60 identycznych masek. Ta powtarzalność jest niezwykle ważna, ponieważ tylko maska ​wykonana w ten sposób kwalifikuje się do certyfikacji - mówi Martin Sova, koordynator produkcji tworzyw sztucznych w centrum kompetencyjnym druku 3D Skody.

Drukowane zestawy składają się z czterech części: maski głównej, zaślepek, adaptera mocowania wkładu filtra i pokryw wydechowych. Części są wysyłane do firmy 3Dees, która zbiera komponenty od wszystkich dostawców i dba o ostateczny montaż. Gotowy produkt ochrony osobistej, który można wielokrotnie używać i dezynfekować, a którego filtry zachowują właściwości przez tydzień, są wysyłane do Ministerstwa Zdrowia, które zarządza ich dystrybucją.

Skoda będzie drukować maski z filtrem tak długo jak będą one potrzebne.

Produkcja profesjonalnych masek z filtrem to nie jedyna pomoc jaką oferuje marka. Skoda wspiera organizacje charytatywne, m.in.: udostępniając flotę ponad 200 samochodów wykorzystywanych na co dzień w ramach platformy car sharingu HoppyGo i 150 skuterów elektrycznych z platformy BeRider. Pojazdy są wykorzystywane przez Caritas, ADRA, Czerwony Krzyż i fundację Sue Ryder do dostarczania lekarstw i żywności dla ponad 20 miast. Skoda przeznaczyła już ponad 10 milionów koron czeskich na pomoc tym, których pandemia dotyka najdotkliwiej. Środki zostały przekazane do ośrodków opieki społecznej oraz na zapewnienie żywności i produktów codziennego użytku osobom starszym i najbardziej potrzebującym.