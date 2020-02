Siedem milionów sztuk Skody Octavii!

Siedmiomilionowa Skoda Octavia zjechała z linii produkcyjnej w głównej fabryce Skody w Mladá Boleslav.

Zdjęcie Skoda Octavia /

Początki historii tego modelu sięgają 1959 roku. W połowie lat 90. powstała współczesna wersja pierwszej generacji modelu Octavia. W 2019 roku Skoda dostarczyła 363 700 sztuk modelu Octavia i świętowała światową premierę najnowszej, czwartej generacji bestselleru.



W latach 60. XX wieku Octavia była ósmym samochodem w portfolio producenta, licząc od zakończenia II Wojny Światowej. Właśnie dlatego nadano mu nazwę Octavia, która pochodzi od łacińskiego słowa "octo", oznaczającego liczbę osiem. W ciągu 12 lat Skoda wyprodukowała około 400 000 sztuk tego popularnego modelu.



Jesienią 1996 roku w Paryżu, podczas "Mondial de l’Automobile" Skoda zaprezentowała pierwszą generację współczesnej wersji modelu Octavia. Design i przestronność limuzyny odpowiadały na potrzeby konsumentów, co przełożyło się na dostarczenie aż 61 000 sztuk w rok po premierze. Rok później z linii produkcyjnej zjechało ponad 117 500 egzemplarzy, prawie dwa razy więcej niż w 1997 roku. Do 2010 roku na drogach zadebiutowało ogółem 1 440 000 egzemplarzy modelu Octavia pierwszej generacji.



Druga generacja Skody Octavia została zaprezentowana publiczności w 2004 roku podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Dzięki ponadczasowej elegancji i większej przestrzeni we wnętrzu, samochód kontynuował historię sukcesu swojego poprzednika. Do jego popularności przyczynił się większy bagażnik i najnowsze technologie. Poprawiono komfort jazdy, a bezpieczeństwo poprawiło wprowadzenie ABS oraz czterech poduszek powietrznych i nowych aktywnych zagłówków. Skoda wyprodukowała w sumie około 2 500 000 sztuk Octavii drugiej generacji.



Produkcja tego modelu odbywała się od 2005 roku również w fabryce Aurangabad w Indiach, a w 2007 roku wystartowała produkcja modeli na rynek chiński w Shanghai Volkswagen (obecnie SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd.). Od 2009 roku Octavia produkowana jest także w fabryce koncernu Volkswagen w Kaluga w Rosji.



Trzecia generacja bestsellera Skody zadebiutowała w 2012 roku. Pięć lat później producent kompleksowo zmodyfikował model. Wraz z wprowadzeniem mobilnych usług online SkodaConnect po raz pierwszy Octavia mogła zaoferować szereg zaawansowanych rozwiązań z obszaru connectivity. Na rynek trafiło około 2 600 000 sztuk Octavii trzeciej generacji.



Czwarta generacja Octavii, która zadebiutowała w listopadzie 2019 roku, jest większa i bardziej przestronna od poprzedniej wersji. Auto zostało wyposażone w najnowsze rozwiązania z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz nowoczesne silniki benzynowe i wysokoprężne o zwiększonej wydajności.



Octavia niebawem dostępna będzie również z napędem hybrydowym typu plug-in (PHEV) oraz jako tzw. miękka hybryda (mHEV).



Reklama