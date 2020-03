Samochody, kupony na paliwo. Firmy wspomagają medyków

​Francuski koncern Renault wypożycza lekarzom 300 samochodów w związku z epidemią Covid-19. Przemysł chemiczny zwiększa produkcję żelu antybakteryjnego do 100 tys. litrów dziennie, sieci przekazują żywność.

Zdjęcie Renault przekazało medykom 300 egzemplarzy modelu Zoe /Getty Images

Prezes Grupy Renault Jean-Dominique Senard zapowiedział w radiu RTL, że firma przekazuje 300 samochodów Renault Zoe, aby ułatwić personelowi medycznemu przemieszczanie się w nadchodzących tygodniach. Koncern udostępnił już 200 samochodów szwajcarskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

Reklama

Grupa petrochemiczna Total oferuje pracownikom służby zdrowia kupony na paliwo, które można wykorzystać na macierzystych stacjach. Wartość oferowanego pakietu bonów to 50 mln euro - informuje w komunikacie prasowym firmy dyrektor generalny Patrick Pouyanne. Koncern planuje również przekazać 5 mln euro dla paryskiego Instytutu Pasteura.



Renault, ale także Grupa PSA i poddostawca Valeo przekazały również swoje zapasy maseczek medycznych szpitalom i instytucjom publicznym.



Grupa spożywcza Monoprix oferuje zniżki i priorytet w dostawach żywności dla personelu szpitali.



Państwowy przewoźnik SNCF wprowadził bezpłatne przejazdy pociągami wysokich prędkości TGV i Intercity dla personelu medycznego, a grupa RATP uruchomiła 20 linii autobusowych mających ułatwić przemieszczanie się lekarzy, pielęgniarek i ratowników.



Stowarzyszenie France Chemie informuje o zwiększeniu produkcji żelu antybakteryjnego do 100 tys. litrów dziennie, co odpowiada w przybliżeniu potrzebom 100 szpitali publicznych.



Zakłady reorganizują linie produkcyjne, zaś producenci wszystkich materiałów użytych do wyrobu żelu (m.in. izopropanol, zagęszczacz, nadtlenek wodoru) zwiększają ich produkcję.