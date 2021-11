Ruszyła produkcja elektrycznego Hummera Pickup. Jechał nim Joe Biden

Premiery GMC Hummer EV. Lokomotywa na kołach

Jak zauważyli dziennikarze, Biden ruszył z miejsca w sportowym stylu, piszcząc oponami i wykonał kilka okrążeń na przyfabrycznym torze.

Joe Biden za kierownicą elektrycznego Hummera

"Ktoś chce wskoczyć na tylne siedzenie, lub usiąść na dachu?" - zapytał prezydent żartobliwie dziennikarzy. "Te bestie (elektryczne Hummery) to jest coś!" - dodał.

Przejażdżka, którą odbył prezydent w Detroit - centrum amerykańskiego przemysłu samochodowego - była częścią zakrojonej na szeroką skalę kampanii Białego Domu propagowania programu inwestycji infrastrukturalnych wartości 1 biliona dolarów. Odpowiednią ustawę, którą uchwalił Kongres, Biden podpisał w poniedziałek.

Program przewiduje przeznaczenie 7,5 mld dolarów na budowę ogólnokrajowej sieci stacji ładowania elektrycznych samochodów. Ma to zachęcić Amerykanów do kupowania takich pojazdów a przemysł do ich produkowania.

Zdjęcie Joe Biden za kierownicą elektrycznego Hummera /AFP

Obecnie bowiem elektryczne samochody nie są w USA zbyt popularne. W 2020 r. ich udział w sprzedaży wynosił zaledwie 1,8 proc.

Biden przyznał, że obecnie Chiny prowadzą w dziedzinie technologii i produkcji elektrycznych samochodów, ale - jak powiedział - "to się wkrótce zmieni".



Factory Zero General Motors

Factory Zero to nowy zakład General Motors. Powstał on w miejscu fabryki znanej jako Detroit-Hamtramck i stanowi element wartego 2,2 mld dolarów planu inwestycyjnego, w ramach którego GM ma uruchomić produkcję szeregu nowych modeli o napędzie elektrycznym.



Zdjęcie Joe Biden w elektrycznym Hummerze / AFP

W Factory Zero rozpoczęła się właśnie produkcja Hummera EV Pickup i tym modelem przejechał się Biden. Ponadto od 2023 roku w zakładzie będą produkowane: nowy Hummer SUV oraz Chevrolet Silverado. Oba modele również będą miały napęd elektryczny.



Dodatkowo w Factory Zero będzie powstawał model o nazwie Cruise Origin. Pojazd, którego prototyp pokazano w 2020 roku, to przeznaczony do car-sharingu samochód elektryczny i autonomiczny.



Wszystkie pojazdy produkowane w Factory Zero będą bazować płycie podłogowej GM o nazwie Ultium Paltform, od początku skonstruowanej z myślą o pojazdach elektrycznych. Umożliwia ona wykorzystanie tych samych elementów (modułów baterii, przeniesienia napędu, elektroniki, silników elektrycznych) w różnych modelach.



General Motors zakłada, że w 2025 roku samochody elektryczne będą stanowiły 20 procent sprzedaży, by do 2030 roku sięgnąć 50 procent.

