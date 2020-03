Rusza linia produkcyjna akumulatorów dla elektrycznych Volvo

W fabryce w Ghent pod koniec tego roku ruszy produkcja w pełni elektrycznego modelu Volvo XC40 P8. Belgijski zakład przygotowuje się do tego otwierając linię montażową akumulatorów będących jednym z najważniejszych elementów tego pojazdu.

Zdjęcie /

Zakład w Ghent to jedna z dwóch europejskich fabryk Volvo Cars. Ten działający od 1965 roku obiekt produkcyjny zatrudnia dziś 6500 osób i wytwarza przede wszystkim mniejsze modeli marki, w tym XC40. To właśnie z tego miejsca samochody trafiają na europejskie rynki, w tym także do Polski. To właśnie w Ghent zostanie wyprodukowany pierwszy w pełni elektryczny model Volvo.



Reklama

- Miło mi świętować tę doniosłą okazję z naszymi pracownikami tutaj w Gandawie. Jako pierwszy z naszych zakładów, który otrzymał linię montażową akumulatorów, Ghent odgrywa pionierską rolę w procesie przygotowywania naszej sieci produkcyjnej do elektryfikacji - powiedział Geert Bruyneel, odpowiedzialny za globalny proces produkcji w Volvo Cars.

Inauguracja jest kolejnym krokiem w ambitnej strategii elektryfikacji Volvo Cars i jej działania na rzecz klimatu. Firma planuje zmniejszenie śladu węglowego przypadającego na każdy samochód o 40% w latach 2018-2025. Jest to pierwszy krok do osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2040 r. W ciągu najbliższych pięciu lat Volvo Cars będzie co roku wprowadzać na rynek samochód w pełni elektryczny. Takie tempo premier aut typu BEV zostanie utrzymane do 2025 roku. Za pięć lat samochody z napędem elektrycznym mają stanowić 50% światowej sprzedaży marki. Pozostałą połowę sprzedaży będą stanowić samochody hybrydowe. Koncepcja Recharge będzie zbiorczą nazwą dla wszystkich pojazdów Volvo ładowanych za pomocą przewodu: zarówno w pełni elektrycznych, jak i hybryd typu plug-in.

Doświadczenia zebrane podczas uruchamiania linii montażowej akumulatorów w Ghent będą wykorzystane do przeprowadzenia podobnych wdrożeń w pozostałych zakładach Volvo. Podobna inwestycja ruszy także jesienią bieżącego roku w Charleston w Południowej Karolinie. Samochody elektryczne będą też produkowane w chińskiej fabryce w Luqiao, która wytwarza modele Volvo oparte na platformie CMA, a także modele siostrzanych marek Polestar i LYNK & CO bazujące na tej samej platformie podłogowej.



W ubiegłym roku Volvo Cars podpisało długoterminowe umowy na dostawy z dwoma wiodącymi światowymi dostawcami akumulatorów, chińską firmą CATL i koreańską firmą LG Chem. Umowy obejmują dostawę akumulatorów w nadchodzącym dziesięcioleciu dla modeli Volvo i Polestar nowej generacji, w tym XC40 Recharge P8.