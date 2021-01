"Renaulution", czyli rewolucja według Renault

Renault ogłosiło, że wkracza w "nową erę nowoczesności", stając się marką, której "wyróżnikiem są nowe technologie, usługi i czysta energia". Do 2025 roku koncern wprowadzi na rynek 14 kluczowych modeli. Siedem z nich będzie wyposażonych w napęd w pełni elektryczny, a siedem będzie należeć do segmentów C/D. Wszystkie nowe modele będą dostępne w wersji z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Zdjęcie / Prototypy Renault 5 Prototype - powrót kultowego modelu

Podczas prezentacji strategicznego planu Grupy Renault, "Renaulution", przedstawiciele koncernu przedstawili jego założenia na kolejnych pięć lat i bardziej odległą przyszłość. Do 2025 roku w ofercie koncernu znajdzie się wiele modeli zelektryfikowanych i z napędem hybrydowym - ma to być najbardziej "zielona gama" w Europie. W obszarze technologii Renault będzie w jeszcze większym stopniu wykorzystywać otwarty ekosystem "Software République", który obejmuje oprogramowanie, dane, systemy cyberbezpieczeństwa i mikroelektronikę, aby w dalszym ciągu rozwijać usługi interaktywne. Firma zapowiada "optymalizację" gamy, w której przeważać będą modele z segmentu C.

Według założeń "Renolucji" francuska marka ma stać się synonimem nowych technologii. Stworzony przez nią ekosystem ma na celu wyłonienie producentów samochodów i dostawców rozwiązań z zakresu mobilności nowej generacji. Ekosystem Software République umożliwi marce Renault, pozostałym członkom założycielom oraz przyszłym partnerom rozwijanie wiedzy i doświadczenia, budowanie europejskiego know-how oraz obronę niezależności w obszarze kluczowych technologii, takich jak big data czy elektronika. Dzięki nowym rozwiązaniom samochody Renault będą wyposażone w najlepsze na rynku systemy oparte na sztucznej inteligencji i rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa.



Renault chce skupić się także na usługach, zapewniając klientom łączność ze światem oraz zaawansowane technologicznie usługi montowane wyłącznie w samochodach z jej gamy. W 2022 roku Renault wprowadzi na rynek nowy system multimedialny My Link ze zintegrowaną wtyczką Google. Francuski koncern będzie pierwszą marką motoryzacyjną, w samochodach której usługi Google’a będą dostępne w modelach produkowanych seryjnie.

Francuzi chcą także wydłużyć cykl życia samochodów, na co ma pozwolić fabryka Re-Factory we francuskim mieście Flins. Zakład będzie regenerował ponad 100 tys. samochodów używanych rocznie. Pojazdy użytkowe wyposażone w silniki wysokoprężne będą natomiast konwertowane na biogaz lub montowany będzie w nich w pełni elektryczny napęd. Renault posiada odpowiednie know-how, aby dawać drugie życie akumulatorom używanym i wycofanym z eksploatacji. Nadzór nad tymi elementami łańcucha wartości może otworzyć przed francuskim producentem nowe możliwości biznesowe i stać się nowym źródłem przychodów.

Wreszcie Renault chce się stać "czystą" marką, która stanie się liderem transformacji energetycznej. Renault rzuci wyzwanie konkurencji w segmencie samochodów z napędem hybrydowym dzięki swojej technologii E-TECH. Marka zapowiada nowe rodziny modeli, zaprojektowane na platformach podłogowych CMF-EV i CMF-B EV, opracowanych specjalnie na potrzeby samochodów elektrycznych. Oferta Renault będzie także obejmować gotowe do użytku, kompleksowe rozwiązania wodorowe dla pojazdów dostawczych. Celem strategii jest stworzenie najbardziej ekologicznego miksu produktów na rynku europejskim.

W gamie Renault pojawi się dwukrotnie więcej zelektryfikowanych modeli. Zmiana pozycjonowania gamy pomoże marce odzyskać pozycję lidera w segmencie C i wesprze sprzedaż w segmencie B. Do 2025 roku na rynek zostanie wprowadzonych 14 modeli (7 elektrycznych i 7 z segmentu C/D), a docelowo oferta z wyższych segmentów ma stanowić 45% sprzedaży w tym samym roku.