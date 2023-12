Spis treści: 01 Tesla obwiniała klientów za wady swoich aut

Dziennikarze Reutersa przeanalizowali tysiące dokumentów Tesli, a także przeprowadzili rozmowy z użytkownikami aut amerykańskiego producenta, byłymi pracownikami i kierownikami serwisów. Z ustaleń agencji wynika, że przypadki, w których właściciele aut skarżyli się na przedwczesne awarie zawieszenia czy układu kierowniczego liczone są w dziesiątkach tysięcy.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w oświadczeniach kierowanych do amerykańskich organów regulacyjnych i opinii publicznej Tesla zaprzeczała niektórym z problemów, na które skarżyli się właściciele aut. Z informacji, do których dotarła agencja, wynika że marka starała się przerzucić część wynikających z danego problemu kosztów napraw na klientów. Tesla argumentowała to nadużywaniem możliwości samochodu. Mało tego, zdarzały się przypadki, kiedy to producent obciążał klientów kosztami napraw aut nieobjętych gwarancją w celu wymiany części, które inżynierowie Tesli uznać mieli za wadliwe lub o których wiedzieli, że mogą sprawiać problemy.

Dane ujawniają problemy m.in. z wahaczami, łącznikami, półosiami czy drążkami kierowniczymi. Co więcej problemy zdarzają się nie tylko przy starszych autach, ale również przy właściwie dopiero co odebranych przez właścicieli. Agencja Reuters wspomina o przypadku jednego z kierowców, który zauważył problemy z zawieszeniem po mniej niż 24 godzinach od odebrania auta. Co ciekawe, jak twierdzi właściciel, początkowo otrzymał wiadomość od przedstawiciela serwisu marki, który stwierdził, że inspekcja nie wykazała "żadnych dowodów na jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne" i sugerował, że producent zapłaci za naprawy. Wkrótce jednak otrzymał on od Tesli wiadomość, w której marka stwierdziła, że to uszkodzenie jest wynikiem czynników zewnętrznych i odmówiła pokrycia kosztów.