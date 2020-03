Porsche zanotowało rekordową sprzedaż

W roku finansowym 2019 Porsche zwiększyło liczbę dostaw, przychody ze sprzedaży i wynik operacyjny przed uwzględnieniem wydatków specjalnych do rekordowych poziomów. W ubiegłym roku producent przekazał klientom 280 800 samochodów, o 10% więcej niż w 2018. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 11%, do 28,5 mld euro, a wynik operacyjny przed uwzględnieniem wydatków specjalnych – o 3%, do 4,4 mld euro. Zwrot ze sprzedaży przed uwzględnieniem wydatków specjalnych wyniósł 15,4%. W tym samym czasie zatrudnienie w firmie zwiększono o 10%, do 35 429 pracowników.

Zdjęcie Porsche Cayenne /INTERIA.PL

Sprawa silników wysokoprężnych spowodowała, że wydatki specjalne w drugim kwartale 2019 r. wyniosły 0,5 mld euro. Po odliczeniu wydatków specjalnych wynik operacyjny Porsche AG w roku finansowym 2019 wyniósł 3,86 mld euro, a zwrot ze sprzedaży - 13,5%.



Największe wzrosty - w Niemczech i Europie



Za znaczny wzrost liczby dostaw w szczególności odpowiadały serie modelowe Cayenne i Macan. W 2019 r. klientom dostarczono 92 055 sztuk Cayenne, o 29% więcej niż w 2018. Z kolei Macan znalazł wówczas 99 944 nabywców, co stanowi 16 proc. wzrost r/r. Największe przyrosty Porsche osiągnęło w rodzimych Niemczech oraz w całej Europie - w obu przypadkach wyniosły one 15%. Na krajowym rynku nabywcom przekazano 31 618 aut, a na Starym Kontynencie - 88 875. Producent sportowych samochodów odnotował wzrost popytu również na swoich dwóch największych rynkach zbytu: w Chinach (86 752 szt., +8% r/r) oraz w USA (61 568 szt., +8% r/r). W konsekwencji firma zdołała przeciwstawić się ogólnemu osłabieniu koniunktury gospodarczej w obu tych krajach.



Konsekwentne zrównoważenie



Elektromobilność tworzy miejsca pracy w Porsche: na potrzeby produkcji modelu Taycan powstało około 2000 nowych wakatów, uruchomiono też kompleksową kampanię rekrutacyjną. Wytwarzanie elektrycznego samochodu sportowego w macierzystych zakładach w Zuffenhausen odbywa się w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Od początku 2020 r. całe zaopatrzenie w energię elektryczną korzysta ze źródeł neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla: nowe budynki są energooszczędne, a prąd pochodzi ze źródeł odnawialnych. Firma wytwarza ciepło we własnych elektrociepłowniach, które są zasilane biogazem produkowanym z pozostałości i odpadów.



Wysokie inwestycje



Do 2024 r. Porsche zainwestuje około 10 mld euro w hybrydyzację, elektryfikację i cyfryzację swoich samochodów, a równocześnie będzie konsekwentnie poszerzać ofertę w segmencie elektromobilności: kolejnym takim pojazdem, który trafi na rynek, zostanie pierwszy wariant modelu Taycan - Cross Turismo. Także nowa generacja kompaktowego SUV-a Macan otrzyma napęd elektryczny; będzie to więc druga seria modelowa Porsche zasilana wyłącznie energią z akumulatora. Firma przewiduje, że do 2025 r. już połowa całej gamy produktowej będzie sprzedawana jako modele w pełni elektryczne lub częściowo elektryczne hybrydy typu plug-in.