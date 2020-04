Porsche ponownie dzieli się zyskami z pracownikami

Ubiegły rok finansowy był dla Porsche bardzo pomyślny i tradycyjnie dzieli się sukcesem firmy z pracownikami. W czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa łączy dobrowolną premię z apelem wystosowanym do zatrudnionych o darowizny na wsparcie programu „Wsparcie Porsche”.

W tym celu producent nakreślił sześć obszarów aktywności i zwiększył wielkość swoich darowizn o 5 milionów euro; wydatki na darowizny żywności dla banków żywności w pobliżu siedzib firmy zwiększono o 100%, do 200 tysięcy euro. Program uwzględnia również środki na zakup pilnie potrzebnego sprzętu medycznego, a także wsparcie zespołów kryzysowych w Badenii-Wirtembergii i Saksonii przez kierowników projektów oraz specjalistów IT. Ponadto obejmuje ukierunkowany wolontariat pracowników Porsche w organizacjach charytatywnych.

Dobrowolna specjalna wypłata za pomyślny rok 2019 została wspólnie ustalona przez zarząd i radę zakładową na początku roku - a więc na długo przed wybuchem kryzysu z powodu koronawirusa. Składa się ona z dwóch części: 9000 euro to wynagrodzenie za szczególne zaangażowanie pracowników Porsche w roku finansowym 2019, a 700 euro będzie można wpłacić w ramach specjalnej składki do systemu emerytalnego Porsche VarioRente lub indywidualnego funduszu.



Pracownicy są zachęcani do przekazywania dobrowolnych datków na rzecz organizacji charytatywnych. Także zarząd Porsche AG osobiście wspiera tę inicjatywę i prywatnie zasila ją łączną sumą w wysokości 0,5 miliona euro. Dotacja ta stanowi uzupełnienie programu darowizn Porsche dla szpitali oraz organizacji charytatywnych.