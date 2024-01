Polacy zbudowali milion silników Mercedesa. A to nie koniec

Spis treści: 01 Fabryka w Jaworze. Tu powstają silniki i baterie

02 Fabryka Mercedesa jest neutralna węglowo

03 Fabryka w Jaworze. Na horyzoncie wielkie inwestycje

Zakład w Jaworze od momentu uruchomienia linii montażowej w styczniu 2019 roku wyprodukował już milion czterocylindrowych jednostek napędowych - benzynowych (M 254) i wysokoprężnych (OM 654). Silniki “Made in Jawor" są następnie eksportowane do fabryk, gdzie trafiają do modeli klasy A, B, CLA, GLA oraz klasy C, E, S i GLC.

Fabryka w Jaworze. Tu powstają silniki i baterie

Fabryka na Dolnym Śląsku produkuje także baterie elektryczne typu PB 300 - o pojemności 13,8 kWh netto - oraz baterie typu PB 400 - o pojemności 25,4 lub 28,6 kWh - do modeli hybrydowych typu plug-in (PHEV). W tym samym zakładzie powstają także akumulatory typu EB 311 (68.2 kWh) stosowane w pełni elektrycznych Mercedesach EQA i EQB.

Jestem dumny z jakości naszych silników, które spełniają najbardziej wyśrubowane normy Mercedesa. Mamy tu kompetentną i zaangażowaną załogę i można powiedzieć, że wspólnie zwiększamy bilans polskiego eksportu. mówi Joerg Schmalenbach, CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland, spółki zarządzającej zakładem. Producenci Potężne zwolnienia w Niemczech. Wszystkiemu winna elektryfikacja

Fabryka Mercedesa jest neutralna węglowo

Mercedes-Benz Manufacturing Poland jest jedynym zakładem produkującym silniki, który jest zlokalizowany poza Niemcami. Na obecną chwilę przy produkcji jednostek napędowych i akumulatorów pracuje ponad 1,6 tys. osób, z czego ok 45. proc. stanowią kobiety - z reguły średni udział kobiet dla tego typu zakładów jest trzykrotnie mniejszy. Do pracy zakład pozyskuje energię odnawialną z farmy wiatrowej, zaś energia cieplna pochodzi z biomasy i śladowej ilości gazu.

Milion samochodowych serc z Jawora to dowód na to, że mamy w Polsce managerów i pracowników, którzy są w stanie spełnić najwyższe wymagania technologiczne i produkcyjne - dodaje dodaje Schmalenbach.

Zdjęcie Fabryka w Jaworze od 2019 roku wyprodukowała milion jednostek napędowych - benzynowych i wysokoprężnych / Mercedes / materiały prasowe

Fabryka w Jaworze. Na horyzoncie wielkie inwestycje

Wybudowanie tego zakładu kosztowało blisko miliard złotych. Teraz, jak zapowiada producent, planowane są kolejne inwestycje.

W sąsiedztwie istniejącego zakładu i z częściowym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury za kilka lat będziemy produkować w pełni elektryczne samochody dostawcze, na kompletnie nowej platformie VAN.EA. mówi Ewa Łabno-Falęcka z Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Niebawem obok fabryki silników w Jaworze powstanie fabryka czysto elektrycznych lekkich aut dostawczych - taki obiekt pochłonie ponad miliard euro.