Otwarto pierwszą gigafabrykę we Francji. Produkcja ruszy już latem

Blisko 2000 nowych miejsc pracy

Wczoraj otwarto pierwszą francuską gigafabrykę akumulatorów do samochodów elektrycznych. Zakład prowadzony przez spółkę Automotive Cell Company został ulokowany między Douvrin a Billy-Berclau na północy kraju. Wyprodukowane w fabryce komponenty w pierwszej kolejności trafią do dwóch głównych udziałowców ACC - koncernu Stellantis i Mercedesa.

Inwestycja ma znacząco przyczynić się do rozwoju całego regionu poprzez utworzenie blisko 2000 nowych miejsc pracy do 2030 roku.

Ambitne plany inwestorów

Nowopowstała hala produkcyjna ma długość 700 m, szerokość 100 m i wysokość 35 m. Dzięki początkowej zdolności produkcyjnej wynoszącej 13 gigawatogodzin (GWh), która do 2030 r. wzrośnie do 40 GWh, zakład będzie produkował wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe o minimalnym śladzie CO2.

Początkowo - do lata 2023 roku - zostanie uruchomiony zaledwie jeden z trzech planowanych bloków. Docelowo fabryka ma jednak produkować rocznie baterie dla pół miliona aut. To jedna czwarta wyznaczonego przez francuski rząd celu 2 mln samochodów elektrycznych produkowanych rocznie do 2030 roku. Gigafabryka przyczyni się także do realizacji celu Stellantis, jakim jest osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie 250 GWh w Europie do 2030 r.

Nowa fabryka będzie wydajna i ekologiczna

Jak można wyczytać z oficjalnego komunikatu firmy ACC - nowa gigafabryka będzie charakteryzowała się od 5 do 10 razy niższym zużyciem wody niż w standardowym, niż ma to miejsce w standardowym zakładzie produkcyjnym. Ponad 90 proc. wytworzonych w niej odpadów będzie poddawane recyklingowi.

Francja i Niemcy wspólnie przeznaczyły na fabrykę ACC 1,3 mld euro pomocy publicznej. Dyrektor generalny Mercedesa określił budowę zakładu jako "szalenie ważny w krok w celu uczynienia przemysłu motoryzacyjnego jeszcze bardziej konkurencyjnym". Słów nie szczędził także dyrektor koncernu Stellantis - Carlos Tavares - który podkreślił jak ważna jest produkcja zaawansowanych technologicznie akumulatorów, które zapewnią wszystkim czystą, bezpieczną i przystępną cenowo mobilność.

