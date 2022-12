Oto nowy prezes ACEA. Branża moto wysyła mocny komunikat do urzędników w UE

Informacja o nowym prezesie ACEA dla osób niezainteresowanych szeroko rozumianą motoryzacją może wydawać się nieszczególnie znacząca. A znaczy bardzo wiele dla całej unijnej gospodarki, bo firmy produkujące samochody mają niezwykle znaczący bo udział chociażby w europejskim eksporcie, nie mówiąc o gwarantowanych miejscach pracy, rozwoju technologii i innych. Zmiana na fotelu prezesa powinna zatem zainteresować nie tylko wąskie grono ekspertów branżowych. Tym bardziej, że Luca de Meo, nowy prezes ACEA, w swoim inauguracyjnym przemówieniu zapowiedział, jakie cele przed sobą stawia. Jako prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) będzie miał sporo narzędzi nacisku, by te cele realizować.

Nowy prezes ACEA chce zmian

Luca de Meo przejmie stanowisko od CEO BMW, Olivera Zipse, który piastował ten urząd przez ostatnie dwa lata. Ustępujący prezes ACEA, Oliver Zipse podsumował dwa lata swoich rządów, odnosząc się do trudnej sytuacji gospodarczej. I trzeba otwarcie przyznać, że okres jego prezesury przypadł na wyjątkowo trudne czasy. Ostatnie lata były naznaczone pandemią COVID, zakłóceniami w łańcuchu dostaw, wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym, co miało ogromny wpływ na sektor automotive. Jak dodał, europejski przemysł samochodowy był stabilnym przemysłowym kręgosłupem UE w bardzo niestabilnych czasach. Co niezwykle istotne, w swoim pożegnalnym wystąpieniu Zipse przestrzegł również przed nadmiernym uregulowaniem sektora motoryzacyjnego i wezwał, aby podstawą konkurencyjności UE była neutralność technologiczna.

I to był najważniejszy fragment przemówienia odchodzącego prezesa. Można powiedzieć, że był on swego rodzaju preambułą do tego, co planuje nowy prezes. De Meo dał temu wyraz w swoim przemówieniu.

Patrząc w przyszłość, Europa pilnie potrzebuje wdrożenia polityki, która w pełni wesprze nasz cel dekarbonizacji i umożliwi nam stawienie czoła rosnącej globalnej konkurencji. Z zadowoleniem przyjmujemy prace nad europejską ustawą o surowcach, która powinna wspierać niezależność gospodarczą kontynentu i przejście na zerową emisję. Nasza branża jest zaangażowana w duże inwestycje w elektromobilność oraz w tworzenie wartości i miejsc pracy w Europie - powiedział de Meo, mówiąc o potrzebach branży i jednocześnie podkreślając jej udział w tworzenie miejsc pracy

De Meo przestrzegł, że propozycja Euro 7 w obecnym kształcie może odciągnąć ogromne zasoby ludzkie i finansowe od elektryfikacji w momencie, gdy inne regiony świata tworzą atrakcyjne środowisko inwestycyjne dla bezemisyjnej mobilności. Nowy szef ACEA zadeklarował, że ACEA będzie nadal opowiadać się za równowagą między tym, co jest dobre dla środowiska, co jest dobre dla europejskiej gospodarki, a tym, co jest dobre dla społeczeństwa.

Kim jest Luca de Meo

Prezes ACEA jest wybierany na roczną kadencję, z możliwością ponownego wyboru, spośród dyrektorów generalnych firm członkowskich - największych europejskich producentów samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Urodzony w Mediolanie we Włoszech w 1967 roku, Luca de Meo jest absolwentem Uniwersytetu Handlowego im. Luigiego Bocconi, gdzie uzyskał dyplom z zarządzania biznesem. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze motoryzacyjnym.

Karierę rozpoczął w Renault, następnie dołączył do Toyota Europe, a następnie do Grupy Fiat, gdzie zarządzał markami Lancia, Fiat i Alfa Romeo. W 2009 roku Luca de Meo dołączył do Grupy Volkswagen jako Dyrektor Marketingu samochodów osobowych marki Volkswagen, jak i dla Grupy Volkswagen. Od 2012 roku pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing AUDI AG, a od listopada 2015 do stycznia 2020 był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego SEAT SA, członkiem Rad Nadzorczych Ducati i Lamborghini oraz Przewodniczącym Rady Dyrektorów Grupy Volkswagen w Hiszpanii.

Od lipca 2020 r. Luca de Meo jest dyrektorem generalnym Renault SA i prezesem Renault sas. Od stycznia 2021 roku jest także dyrektorem generalnym marki Renault i członkiem zarządu Grupy Renault.