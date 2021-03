Od metalowych kierownic do wielkich tabletów. Jak zmieniały się wnętrza aut

Nowy elektryczny Mustang Mach-E zaskakuje wnętrzem, którego koncepcja jest całkowicie inna niż w innych modelach Forda.

Zdjęcie Ford Mustang Mach-E /

Podczas gdy w ostatnich dziesięcioleciach we wnętrzu samochodu panował trend "więcej": więcej przycisków, więcej funkcji, więcej elementów, Ford - wzorem Tesli - poszedł drogą redukcji, stosując skoncentrowany na człowieku język projektowania, aby uporządkować wnętrze i wprowadzić spójność elementów w przestrzeni.

- Kiedy myślimy o tym, jak zmieniły się samochody, bierzemy zwykle pod uwagę ich wygląd zewnętrzny, ale kierowcy i pasażerowie widzą je przez większość czasu od środka - powiedział Amko Leenarts, dyrektor działu projektów w Ford of Europe. - To była niesamowita podróż do dynamicznego, spójnego wnętrza Mustanga Mach-E, gdzie osiągnięto więcej stosując mniej, a jednocześnie umieszczając wszystkie ważne elementy sterowania w zasięgu ręki. I będziemy stosować to podejście w projektach przyszłych pojazdów, odbierając opinie od naszych klientów i tworząc wnętrza, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Celem projektowania redukującego jest stworzenie bardziej komfortowej i klarownej przestrzeni kierowcy. W przypadku Mustanga Mach-E, odnosi się to do dużego, centralnie umieszczonego ekranu dotykowego, który łączy wiele elementów sterujących w jednym miejscu.

Gładka deska rozdzielcza ze zintegrowanym głośnikiem jest najnowszym osiągnięciem w nieustannym dążeniu do zwiększenia przyjemności jazdy i długich podróży. Innymi przykładami są bezprzewodowe ładowanie i cyfrowa instrukcja obsługi eliminujące potrzebę używania przewodów i papieru.

- Nowe zelektryfikowane pojazdy, dysponujące płaską podłogą na całej długości, zapewniają więcej przestrzeni i dają projektantom carte blanche, dzięki czemu mogą oni tworzyć wnętrza, w których ludzie są centralnym punktem - powiedział Leenarts.

Aby lepiej zrozumieć młodsze pokolenie cyfrowych użytkowników z różnych rynków i przewidzieć przyszłe trendy, Ford rozpoczął w zeszłym roku realizację wyjątkowego projektu: ptojektowania wirtualnego samochodu wyścigowego we współpracy z graczami. Prawie ćwierć miliona fanów e-sportu wzięło udział w ankietach internetowych, które pomogły określić wygląd wnętrza i nadwozia ekstremalnego samochodu wyścigowego Team Fordzilla P1.

Zdjęcie Fordzilla P1 /

- W samochodzie wyścigowym P1 chodziło o to, aby zredukować sterowanie do najważniejszych dla samej gry funkcji, jak prędkość, pozycja w wyścigu i czas okrążenia. W połączeniu ze stonowaną paletą kolorów, ogranicza to rozpraszanie uwagi kierowcy, dzięki czemu może on skupić się na wyścigu. Minimalistyczne podejście możemy zastosować również w projektowania wnętrz przyszłości, w których wszystko, co znajduje się w środku, jest tym, czego klienci oczekują najbardziej - powiedział Robert Engelmann, projektant wnętrz w Ford of Europe.

Zdjęcie Fordzilla P1 /

Ewolucja perspektywy kierowcy

Wnętrza samochodów bardzo się zmieniły od czasów, gdy kierowcy przechowywali w schowku rękawiczki - dziś raczej nie montuje się metalowych i drewnianych kierownic, od których zimą marzły dłonie. Aby przedstawić te zmiany, Ford stworzył film z perspektywą z miejsca kierowcy w kilkunastu pojazdach, od Modelu T, po Mustanga Mach-E.

To właśnie dzięki wprowadzanym licznym innowacjom osiągnęliśmy po latach rozwoju i udoskonalania nasze współczesne, nowoczesne wnętrza, co można prześledzić na filmie:

Wideo Jak zmieniały się wnętrza aut

· Szyby w samochodach były początkowo montowane tylko jako wyposażenie dodatkowe,

· Zaokrąglone przednie szyby doprowadziły do rozwoju klimatyzacji, po wprowadzeniu nowego kształtu nie mogły być już otwierane,

· Kiedy zostały wprowadzone radia, stanowiły początkowo 20 procent wartości pojazdu,

· Na stylistykę desek rozdzielczych zaraz po wojnie miał wpływ wyścig kosmiczny, kiedy technologia zyskiwała coraz większy wpływ na życie ludzi - stąd więcej pokręteł, przełączników i wskaźników,

· Pojawienie się gier wideo i manualnych sterowników do gier miało wpływ na projekt kierownicy, gdzie w zasięgu kciuków kierowcy umieszczono przyciski,

· Dzisiejsze wnętrza są coraz częściej wykonywane z bardziej wytrzymałych materiałów, które lepiej znoszą kontakt z produktami takimi jak płyny dezynfekujące ręce, balsamy do opalania czy środki odstraszające owady.