Nowy model BYD dla Europy. Seal pojawi się już w przyszłym roku?

Podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu chiński producent samochodów elektrycznych BYD zaprezentował sedana Seal. Samochód ten w niedalekiej przyszłości ma trafić na rynek europejski.

BYD wprowadzi do Europy model Seal

Peter Brugal, szef sprzedaży BYD w Europie zapowiedział, że dokładna data premiery modelu Seal na Starym Kontynencie nie jest jeszcze ustalona, ale będzie to miało miejsce "prawdopodobnie w przyszłym roku".

Seal ma 4 800 mm długości, 1 875 mm szerokości i 1 460 mm wysokości. W gamie chińskiego producenta jest sedanem średniej wielkości. Większy od niego jest Han.

Samochód jest oferowany w kilku wersjach silnikowych. W tej z akumulatorem o pojemności 61,4 kWh można znaleźć silnik o mocy 204 KM, napędzający tylną oś.

Dwie odmiany posiadają akumulator o pojemności 82,5 kWh. Pierwsza z nich dostępna jest z przekazującą napęd na tylną oś jednostką generującą 312 KM. W drugiej silniki są już dwa i przekazują napęd na obie osie. Samochód dysponuje wówczas mocą 528 KM.

Zdjęcie W zależności od wybranej wersji zasięg BYD Seal waha się od 550 do 770 km. / Michał Domański / INTERIA.PL

W zależności od wybranej wersji modelu Seal, jego zasięg ma wahać się od 550 do 770 km.

BYD chce poszerzyć swoją europejską gamę o kolejny model?

Marka ma również rozważać wprowadzenie na europejski rynek hatchbacka Dolphin. Jak powiedział Brugal, motywacją do takiej decyzji miałoby być zainteresowanie tego typu autami wśród europejskich klientów.

Zdjęcie BYD ma rozważać również wprowadzenie do Europy modelu Dolphin. /BYD Philippines/ zrzut ekranu /

Co ciekawe, w zależności od zastosowanego akumulatora, Dolphin oferowany jest w kilku wersjach długości (4 070 mm, 4 125 mm, 4 150 mm), przy tym bez zmian jest rozstaw osi (co sugeruje, że bateria częściowo "wisi" poza osiami). Zmianom nie ulega również szerokość (1 770 mm) i wysokość (1 570 mm). Samochód dostępny jest z akumulatorami o pojemności 30,7 kWh lub 44,9 kWh. W zależności od wybranej wersji auto może dysponować mocą nieco ponad 95 KM lub prawie 177 KM oraz zasięgiem od ok. 300 do nieco ponad 400 km.

BYD dostępne w Europie. Ale nie w każdym kraju

Obecnie w Europie samochody chińskiego producenta oferowane są w Norwegii, Belgii, Danii, Szwecji i Holandii. Auta BYD sprzedawane są także w Izraelu. Kolejna faza, która obejmie wprowadzanie produktów chińskiej marki na czołowe rynki Europy (Niemcy, Francję i Wielką Brytanię), ma ruszyć jeszcze w tym roku. W przyszłym z kolei będzie to dotyczyć także Hiszpanii i Włoch.

Obecnie w europejskiej ofercie producenta znajduje się crossover Atto 3, sportowy sedan Han i siedmioosobowy SUV Tang.

