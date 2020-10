Nowości Forda na Goodwood SpeedWeek

W dniach 16-18 października w Goodwood odbywa się SpeedWeek, tym razem, z powodu koronawirusa, w formie zdalnej. Jakie nowości na imprezie zaprezentuje Ford?

Firma pokaże wirtualnej publiczności z całego świata pełen potencjał najnowszych samochodów sportowych i prototypów, m.in. zaplanowano europejskie debiuty Mustanga Mach E 1400 i Pumy ST. Mustang Mach-E 1400, rozwijający moc maksymalną ponad 1400 KM, zademonstruje po raz pierwszy na torze Goodwood w pobliżu Chichester w Wielkiej Brytanii zaskakujące możliwości w pełni elektrycznego układu napędowego. Prezentacji dokona Vaughn Gittin Jr. - założyciel firmy RTR Vehicles, mistrz sportów motorowych i specjalista od dobrej zabawy. Nowa Puma ST jest pierwszym SUV-em Ford Performance w Europie, wyposażonym m.in. w mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) i opatentowane przez firmę Ford sprężyny zawieszenia ze zmiennym kierunkiem działania. Model oferuje również zmienne tryby jazdy, od Eco po Tor. Jednorazowy Goodwood SpeedWeek połączy w sobie to, co najlepsze z wydarzeń Goodwood Festival of Speed i Goodwood Revival, a dzięki transmisji strumieniowej wydarzeń na torze trafi online bezpośrednio do fanów motoryzacji. Rzeczywiste osiągi napędu elektrycznego Mustang Mach-E 1400 jest wynikiem 10 000 godzin wspólnej pracy firm Ford Performance i RTR Vehicles, które postawiły sobie cel zbudowania mostu między wyobrażeniami klientów o samochodzie elektrycznym, a jego rzeczywistymi możliwościami. Uczestnicy Goodwood SpeedWeek nie będą mieć wątpliwości co do rzeczywistej potęgi elektrycznego układu napędowego po demonstracji prototypu, której podczas konkursu driftu dokona założyciel firmy RTR Vaughn Gittin Jr. Mustang Mach-E 1400 wykorzystuje siedem silników, generujących 1419 KM mocy. Osadzone są na wspólnym wale napędowym, łączącym je z mechanizmami różnicowymi o szerokim zakresie regulacji. Zapewnia to możliwość przeniesienia napędu do wszystkiego - od driftu po szybkie wyścigi torowe. Możliwe jest wszystko RWD, AWD i FWD - ponieważ dystrybucja mocy może odbywać się równomiernie na przód i tył lub 100 procent może trafiać na jedną z osi. Docelowa siła dociskowa może przekraczać 1000 kg przy 257 km/h. - Kiedy wsiadłem za kierownicę tego samochodu, całkowicie zmieniło się moje spojrzenie na moc i moment obrotowy - powiedział Vaughn Gittin Jr. - To doświadczenie nie przypomina niczego, co kiedykolwiek sobie wyobrażałeś, może z wyjątkiem jazdy roller coasterem. Puma ST na torze 1,5-litrowy silnik EcoBoost Pumy ST o mocy 200 KM zapewnia przyspieszenie 6,7 sekundy do 100 km/h. Dostosowane odpowiednio do wyższych osiągów zawieszenie, wykorzystujące tylną belkę skrętną, zapewnia o 50% większą sztywność skrętną niż w wersji standardowej Pumy, przełożenie przekładni kierowniczej jest prawie o 25 procent bardziej bezpośrednie, a średnica tarcz hamulcowych wzrosła nawet o 17 procent.

Puma ST zwraca uwagę nie tylko odważnymi kolorami lakierów, jak Mean Green, ale również stylistyką nadwozia samochodu o sportowych ambicjach z elementami poprawiającymi właściwości aerodynamiczne, m.in. splitterem z wytłoczonym oznakowaniem Ford Performance, który ma za zadanie zwiększyć o prawie 80 procent siłę docisku przedniej części pojazdu, zapewniając większą stabilność i przyczepność. Pomimo tak wyraźnych oznak sportowego charakteru, wersja ST nie straciła niczego z praktycznych walorów Pumy. Np. pod podłogą bagażnika znajdziemy pojemnik Ford MegaBox - doskonały do przechowywania kasku, butów i rękawiczek. Ford Fiesta ERX z firmy STARD W Goodwood debiutuje również Ford Fiesta ERX. Przygotowana przez STARD będzie rywalizować w konkursie driftu, demonstrując potencjał w pełni elektrycznego napędu w sportach motorowych. Ford Fiesta ERX to w pełni elektryczny samochód sportowy, opracowany na bazie modelu Fiesta ST przez firmę STARD, wyspecjalizowaną w tuningu pojazdów rajdowych i wyścigowych. Fiesta ERX spełnia wymogi FIA WRX dla samochodu serii Mistrzostw Europy w rallycrossie.

Trzy silniki elektryczne generują moc ponad 600 KM i łączny moment obrotowy ponad 1000 Nm, przekazywany na cztery koła za pośrednictwem dwubiegowych przekładni na każdej z osi. Efektem jest przyspieszenie do 100 km/h w zdumiewającym czasie 1,8 sekundy i prędkość maksymalna 240 km/h. Fiestę ERX, spełniającą wymogi homologacyjne FIA WRX, można kupić w pełni przygotowaną do startów w imprezach sportowych. Ulubieniec fanów sportu - Ford GT Supersamochód Ford GT powraca do Goodwood z Richardem Westbrookiem, byłym kierowcą Forda GT z Le Mans, aby podnieść emocje podczas wyścigu Michelin Supercar Run. W wersji Forda GT, homologowanej do jazdy po publicznych drogach, zastosowano lekkie podwozie z włókna węglowego i aluminium, panele nadwozia z włókna węglowego oraz aktywne elementy odpowiedzialne za poprawę aerodynamiki. Samochód napędza silnik V6 EcoBoost z podwójnym turbodoładowaniem, który osiąga moc maksymalną 655 KM, moment obrotowy 750 Nm i rozwija prędkość maksymalną 347 km/h.