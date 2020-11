Nowa Mazda 2 będzie oparta na Toyocie Yaris

​Mazda 2 nowej generacji będzie bazować na Toyocie Yaris Hybrid. Taką informację podała Mazda w w swoim kwartalnym raporcie finansowym.

Zdjęcie Toyota Yaris Hybrid / Pierwsza jazda Toyota Yaris hybrid - prawdziwie nowa jakość

Obecna generacja Mazdy 2 to samodzielny model, który na rynku dostępny jest od 2014 roku. Teraz ujawniono, że następca pojawi się w Europie najpóźniej w 2022 roku i będzie owocem współpracy Toyoty i Mazdy.

Przypomnijmy, że Toyota dość chętnie nawiązuje współpracę i udostępnia własne modele innym firmom. Całkiem niedawno w salonach Suzuki pojawiły się modele Swace i Across, czyli przeprojektowane Toyota Corolla i RAV4.

Zapewne ten sam zabieg zostanie zastosowany w przypadku Mazdy 2.



Przypomnijmy, że od 2017 roku Toyota jest udziałowcem Mazdy, należy do niej 5 proc. akcji.



Toyota Yaris Hybrid została zaprezentowana w tym roku. Samochód jest napędzany silnikiem benzynowym 1.5, który jest wspomagany przez jednostkę elektryczną. Moc układu to 116 KM.