Nowa Honda Jazz najwygodniejszym autem w klasie?

Honda zdradziła kilka informacji na temat projektowania nowego Jazza. Według Japończyków samochód będzie najbardziej wygodnym autem w swoim segmencie.

Zdjęcie /

Podczas projektowania samochodu, inżynierowie i styliści Hondy skupili się na zapewnieniu kierowcy i pasażerom większego komfortu, co stało się priorytetem w podejmowaniu wszelkich decyzji. Ustalenia dotyczące konstrukcji, stylu i ergonomii były podejmowane jednocześnie, ze świadomością, że wszystkie elementy samochodu stanowią dzieło jednego zespołu projektowego, czego efektem miało być osiągnięcie niespotykanego w tym segmencie komfortu i przestronności oraz wyraźny postęp w stosunku do poprzedniej generacji.

Reklama

Kluczem do osiągnięcia wysokich standardów była nowo opracowana przez Hondę struktura fotela, zapewniająca lepsze podparcie ciała. Nowa struktura zastąpiła stosowane wcześniej sprężyny typu S-spring, zarówno w oparciach, jak i siedziskach przednich foteli. Wprowadzenie szerszego siedziska pozwoliło na zwiększenie o 30 mm grubości jego wyściółki, co zapewniło miękkość odczuwalną natychmiast po zajęciu miejsca. Nowa struktura i grubsza wyściółka pozwalają na umiarkowane ugięcie siedziska, jednak - co najważniejsze - nie dopuszczają do całkowitego wykorzystania zakresu sprężystości.

Udoskonalona konstrukcja oparcia fotela zapewnia lepsze podparcie kręgosłupa na odcinku lędźwiowym oraz na poziomie miednicy. Redukuje to obciążenie okolic bioder i talii pasażerów podczas dłuższych podróży. Ponadto, nowa konstrukcja foteli przyczynia się do utrzymania wygodnej, stabilnej pozycji podczas jazdy w zakrętach oraz po nierównych nawierzchniach.

Zdjęcie /

Nowe siedzenia są węższe w górnej części oparcia, co służy lepszemu podparciu bocznemu pleców pasażerów. Ta zwężająca się konstrukcja zapewnia również większą przestrzeń między przednimi oparciami, ułatwiając komunikację między pasażerami z przodu i z tyłu. Najniższy punkt siedziska znajduje się 14 mm bliżej ziemi, co w połączeniu z bardziej zaokrąglonymi boczkami siedzisk, ułatwia wsiadanie i wysiadanie z samochodu.

Inżynierowie i projektanci Hondy pracowali również wspólnie nad poprawą komfortu pasażerów tylnych siedzeń. Przesunięcie zawiasów poza ramę oparcia tylnego siedzenia sprawiło, że kanapa jest teraz wygodniejsza. Zmieniono ramę siedziska, umożliwiając zastosowanie grubszej o 24 mm wyściółki.

Synchroniczne działanie zespołów podczas projektowania nowej generacji Jazza pozwoliło utrzymać równowagę rozwoju prac nad strukturą samochodu, siedzeniami i elementami sterującymi, a w efekcie nad poprawieniem komfortu kierowcy. Wprowadzono szereg subtelnych korekt, które przyczyniają się do znacznego zmniejszenia fizycznego zmęczenia podczas jazdy.

Udoskonalenia ergonomiczne obejmują zmianę pozycji pedału hamulca, który znalazł się głębiej, zwalniając dodatkową przestrzeń na nogi, a zarazem zmniejszając potrzebę dostosowania do niego pozycji siedzenia. Zmodyfikowano również sam pedał hamulca, który dzięki zmianie kąta o 5 st. pozwala na bardziej naturalne ustawienie stopy i efektywniejsze działanie dźwigni pedału. Jednocześnie przeprojektowano siedzisko tak, by zapewnić optymalne podparcie uda kierowcy.

Ustawienie wygodnej pozycji kierowcy jest łatwiejsze dzięki zwiększeniu zakresu regulacji w osi wzdłużnej kolumny kierownicy, która może zostać wysunięta teraz o 14 mm bliżej kierowcy. Kąt ustawienia kierownicy w osi pionowej zmniejszono o 2 stopnie, jest więc ustawiona bardziej pionowo niż w poprzednim modelu i bardziej skierowana w stronę kierowcy. W wyniku tych zmian, zmniejszył się zakres ruchu ramion, potrzebny, aby wygodnie uchwycić kierownicę. Wpłynęło to na poprawienie pozycji ramion względem siedziska fotela, zwiększając tę odległość o 18 mm.

Przemyślane w procesie projektowania strukturalnego modyfikacje podnoszące komfort tylnej części kabiny, sprawiły, że pasażerowie foteli drugiego rzędu korzystają również z największej w tym segmencie przestrzeni na nogi (989 mm). Stało się to możliwe dzięki odsuniętym i szerzej rozstawionym prowadnicom przednich siedzeń. Zbiornik paliwa jest umieszczony - nietypowo w tej klasie samochodów - w centralnym punkcie podłogi, pod przednimi siedzeniami. Dzięki temu Jazz zachowuje wyjątkowo funkcjonalny system składania tylnych siedzeń - Magic Seats, który daje możliwość podnoszenia i opuszczania siedzeń w wielu konfiguracjach i elastycznego kształtowania przestrzeni ładunkowej.

Wykorzystując każdy możliwy sposób poprawy komfortu pasażerów oraz zwiększenia ergonomii i przestronności wnętrza, a przede wszystkim włączając te założenia do każdego etapu procesu projektowania, Honda stworzyła nową, atrakcyjną propozycję w segmencie samochodów kompaktowych. W rezultacie powstał całkowicie nowy, hybrydowy samochód miejski, odpowiadający potrzebom współczesnych konsumentów, który łączy wyjątkową oszczędność z niezwykłą codzienną funkcjonalnością.