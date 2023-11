Niemcy zwalniają tysiące pracowników. Kolejny potentat szuka oszczędności

Spis treści: 01 Złe wiadomości dla pracowników niemieckiej firmy

Niemiecka Grupa Continental znana głównie z produkcji opon oraz części samochodowych poinformowała o kontrowersyjnych zmianach dotyczących strategii zarządzania spółką. Jak można wyczytać z komunikatu koncernu - firma zamierza zmniejszyć koszty administracyjne o 400 milionów euro rocznie. Niestety dla pracowników oznacza to nadciągającą falę zwolnień, która może objąć nawet 5500 stanowisk pracy.

Pomimo, że we wspomnianym komunikacie trudno doszukiwać się informacji o redukcji zatrudnienia, sprawie przyjrzały się niemieckie media. Według znanego miesięcznika biznesowego "Manager Magazin" z firmą pożegna się nawet 3 proc. osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych. W celu usprawnienia struktury biznesowej spółki Continental planuje także rozwiązanie całego działu Smart Mobility. To właśnie w jego strukturach opracowywane jest m.in. oprogramowanie do samochodów autonomicznych oraz rozwijane są funkcje bezpieczeństwa do nowych pojazdów.

W tylko samych Niemczech pracę może stracić nawet tysiąc osób w około 30 lokalizacjach firmy. Dziennikarze podkreślają jednak, że wypowiedzenia powinny ominąć spore grono osób zatrudnionych w działach sprzedaży i rozwoju, logistyce, a także samej produkcji.

Podczas niedawnego spotkania z akcjonariuszami, firma podkreśliła, że nowa strategia pomoże zaoszczędzić spółce nawet 400 mln euro rocznie. Marc Siedler, rzecznik Continental stwierdził ponadto, że uproszczenie struktur firmy i ograniczenie jej funkcji jest niezbędne dla jej pomyślnej przyszłości. Continental rozważa także przeprowadzenie kolejnych zmian strukturalnych, co przyczyni się do ogólnego usprawnienia konkurencyjności i w branży motoryzacyjnej.

Pod koniec 2022 roku Continental zatrudniał około 200 000 pracowników w 57 krajach. W oficjalnym oświadczeniu podano, że firma zaprezentuje pełny zakres nowej strategii podczas sesji poświęconej rynkom kapitałowym 4 grudnia.